Окупанти не випускають українців з ОРДЛО – Резніков

Окупанти на Донбасі не випускають людей, які хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію.

Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" 5 червня заявив міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Він уточнив, що влада регулярно отримує звернення про те, що люди хочуть потрапити до України.

Резніков заявив, що окупанти не випускають українців з ОРДЛО slovoidilo.ua

"Ми отримуємо багато звернень про те, що люди хочуть потрапити до України, але не можуть, тому що їх не пропускають окупаційні режими", – зазначив міністр.

Резніков наголосив, що українська сторона повністю не зупиняла пропуск громадян через КПВВ на Донбасі.

Також міністр додав, що на окуповані території Донецької та Луганської областей не можуть потрапити спостерігачі ОБСЄ.

"Кожен день патрулі ОБСЄ не можуть потрапити на окуповані території, тому що окупаційні режими не пропускають нікого через усі КПВВ в Донецькій і Луганській областях", – сказав Резніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олексій Резніков припустив, що повна реінтеграція Донбасу може зайняти кілька років, оскільки потрібно буде працювати з психологією людей.

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