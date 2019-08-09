Офіційно: названа дата першого засідання Верховної Ради

Урочисте засідання новообраної Верховної Ради України 9-го скликання відбудеться 29 серпня 2019 року.

Таке рішення було прийнято в п'ятницю, 9 серпня на першому засідання підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України.

Також в цей день пройде перше пленарне засідання парламенту.

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Відзначимо, що почати роботу Ради 29 серпня запропонувала президентська партія "Слуга народу". Лідер "СГ", який очолює підготовчу групу Дмитро Разумков поставив цю пропозицію на голосування, і більшість членів групи підтримало його.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЦВК не встиг офіційно оголосити результати позачергових виборів до Верховної Ради до 5 серпня, як того вимагає законодавство. У зазначену дату він визнав обраними сім народних депутатів України з останніх восьми.

Також в Україні 14 кандидатів у народні депутати по мажоритарних округах не отримали жодного голосу на позачергових виборах до Верховної Ради.

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