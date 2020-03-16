Офіс Зеленського розглядає введення надзвичайного стану в країні

В Офісі президента України розробляються правові підстави для введення надзвичайного стану в країні через поширення коронавірусу.

Про це OBOZREVATEL повідомило джерело.

Це питання президент Володимир Зеленський обговорював на засіданні фракції "Слуга народу".

Рішення може бути ухвалене найближчими днями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зв'язку із загрозою поширення короновірусу жорсткий карантин в Україні вже введено в низці областей та міст країни. Він передбачає серйозні обмеження у сфері послуг і торгівлі. Так, згідно з відеозверненням президента, в Україні закривають залізничне й автобусне сполучення між містами. Заборона стосується перевезень у транспорті більше 10 осіб, а також роботи метрополітенів. Через потенційну небезпеку обмеження повинні набути чинності з 12:00 середи, 18 березня.

Також у Чернівецькій і Житомирській областях, де зафіксовані випадки зараження коронавірусом, із 17 березня оголошено режим надзвичайної ситуації.

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