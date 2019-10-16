"Топографічний кретинізм!" Офіс президента переплутав країну, яку відвідав Зеленський. Фотофакт

У прес-службі Офісу президента України Володимира Зеленського допустили помилку, повідомляючи про візит політика в Латвію.

Так, на сторінці відомства у Facebook у підписі до фотографій українського глави спершу йшлося про візит до Литви, а це країна-сусідка Латвії.

Колишня спікер ексгенпрокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган розкритикувала роботу прес-служби.

Володимир Зеленський і Егілс Левітс facebook.com/president.gov.ua

"Уявіть, коли візит буде в Нідерланди чи Голландію. Топографічний кретинізм гарантовано тоді", – написала вона на сторінці у Facebook.

Відзначимо, судячи зі скріншотів користувачів мережі, всього назва країни редагувалася авторами посту тричі: Республіка Литва – Республіка Латвія – Латвійська Республіка.

"От же бідолахи стараються", "А кенгуру в Австрію дивитися поїдуть?" – пишуть у коментарях під повідомленням Сарган.

facebook.com/LarysaSargan

Скріншот

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Скрін коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель допустила помилку, транслітерувавши столицю України як Kiev, а не Kyiv. Після цього інциденту вона вибачилась.

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