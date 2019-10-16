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16 жовтня • оновлено в 23:34
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"Топографічний кретинізм!" Офіс президента переплутав країну, яку відвідав Зеленський. Фотофакт

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У прес-службі Офісу президента України Володимира Зеленського допустили помилку, повідомляючи про візит політика в Латвію.

Так, на сторінці відомства у Facebook у підписі до фотографій українського глави спершу йшлося про візит до Литви, а це країна-сусідка Латвії.

Колишня спікер ексгенпрокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган розкритикувала роботу прес-служби.

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Володимир Зеленський і Егілс Левітс

Володимир Зеленський і Егілс Левітс

facebook.com/president.gov.ua

"Уявіть, коли візит буде в Нідерланди чи Голландію. Топографічний кретинізм гарантовано тоді", – написала вона на сторінці у Facebook.

Відзначимо, судячи зі скріншотів користувачів мережі, всього назва країни редагувалася авторами посту тричі: Республіка Литва – Республіка Латвія – Латвійська Республіка.

"От же бідолахи стараються", "А кенгуру в Австрію дивитися поїдуть?" – пишуть у коментарях під повідомленням Сарган.

"Топографічний кретинізм!" Офіс президента переплутав країну, яку відвідав Зеленський. Фотофакт

facebook.com/LarysaSargan

"Топографічний кретинізм!" Офіс президента переплутав країну, яку відвідав Зеленський. Фотофакт

Скріншот

"Топографічний кретинізм!" Офіс президента переплутав країну, яку відвідав Зеленський. Фотофакт

Google Maps

"Топографічний кретинізм!" Офіс президента переплутав країну, яку відвідав Зеленський. Фотофакт

Скрін коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель допустила помилку, транслітерувавши столицю України як Kiev, а не Kyiv. Після цього інциденту вона вибачилась.

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Особи
Володимир Зеленський Лариса Сарган
Місце
Україна
Теги
політика курйоз фотографии Офіс президента
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