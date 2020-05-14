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14 травня • оновлено в 17:11
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Офіс президента розкрив нові дані про візит Зеленського до Оману: їздив не від держави

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В Офісі президента заявили, що глава держави Володимир Зеленський їздив до Оману в рамках неофіційного візиту та суто за власні кошти.

Таку відповідь в ОП надали на запит народного депутата від фракції "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка. У своєму Telegram-каналі він опублікував відповідний документ.

За словами нардепа, у ньому також зазначається, що жодних документів президент в Омані не підписував і ніякої делегації там не передбачалося.

Офіс президента розкрив нові дані про візит Зеленського до Оману: їздив не від держави

"Але в мене питання, чому тоді в цю подорож із Зеленським вирушила державна охорона та хто сплачував її послуги? І чому речниця президента Юлія Мендель спершу заявляла про "зустрічі на найвищому рівні" в рамках цієї поїздки, а потім виявилося, що все це неофіційно?" – прокоментував відповідь від ОП Гончаренко.

Він підкреслив, що потрібно вимагати довести цю історію до кінця.

Документ

Документ

t.me/oleksiihoncharenko

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) не знайшло порушень, перевіряючи політ президента України Володимира Зеленського в Оман.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Особи
Володимир Зеленський Олексій Гончаренко
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Так он внёс в декларацию расходы на эту поездку?
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cook george
cook george
Не знайшли, бо це не корупція, а зрада. Скоріше 2 в 1.
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
хорош пиз=еть!
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