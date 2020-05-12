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12 травня • оновлено в 15:38
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Одіозному заступнику голови ОП Тимошенку, схоже, знайшли заміну: що про це відомо

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Одіозному заступнику глави Офісу президента України Кирилу Тимошенку після скандалу з перевезеннями медичних товарів, імовірно, знайшли заміну.

На посту його може змінити Маркіян Лубківський, який з грудня 2005-го до грудня 2006 року був радником третього президента України Віктора Ющенка, а у вересні 2014 року обіймав посаду радника голови Служби безпеки України.

Підтвердженням цієї інформації став і допис, розміщений в Telegram-каналі "Темний лицар", який, щоправда, був вилучений невдовзі після оприлюднення. У ньому зазначалося, що рішення про відставку Тимошенка практично ухвалене, але він відтягує це, користуючись своєю наближеністю до президента України Володимира Зеленського.

Також автор публікації стверджував, що репутація Тимошенка знищена махінаціями з гральним законом, під який вони з головою парламентської фракці "Слуга народу" Давидом Арахамією отримали 5 млн доларів від букмекерів, а також скандалом із завезенням товарів для "Епіцентру" під виглядом гуманітарної допомоги.

Кирило Тимошенко

Кирило Тимошенко

LIGA.net

За інформацією "Темного лицаря", Тимошенко збирає в ОП 13 травня ввечері свою команду. Можливо, він буде з нею прощатися.

Нагадаємо, Маркіян Лубківський, якому пророкують місце Тимошенка, народився у Львові. 1993 року він закінчив Львівський державний університет ім. І. Франка (філологічний факультет, слов'янські мови та література).

Тривалий час Лубківський працював у МЗС. 2019-го він балотувався на позачергових парламентських виборах від ВО "Батьківщина", однак його місце в списку (№30) виявилося непрохідним.

Маркіян Лубківський

Маркіян Лубківський

LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • журналісти дізналися, що керівництво ОПУ в розпал карантину займається контрабандою товарів медичного та іншого обладнання на чартерних рейсах із Китаю.

  • Операція отримала назву "Баум" – на честь бізнесмена Бориса Баума, претендента на посаду голови нової Комісії з регулювання азартних ігор в Україні. Саме він стоїть за цими схемами разом із Кирилом Тимошенком, заступником голови Офісу президента України.

  • Пізніше журналістка Світлана Крюкова повідомила, що Баум отримав українське громадянство завдяки Тимошенку.

  • У мережі опубліковані документи про гуманітарні рейси з Китаю в Україну, частина товарів у яких виявилася комерційного призначення. Але таке перевезення не може здійснюватися дипломатичними каналами.

  • Публікації про спекулятивні угоди Офісу президента, на нашу думку, стали причиною найбільшої в історії OBOZREVATEL DDoS-атаки на нашу редакцію.

  • У розпал атаки новоспечений власник українського паспорта Баум написав повідомлення та переказав "вітання" голові редакційної ради OBOZREVATEL Михайлу Бродському. Це можна сприйняти як його розправу за публікацію викривальних матеріалів.

  • Що стосується Кирила Тимошенка, то про його причетність заявив і альтернативний Telegram-канал "Темний лицар". На кібератаки заступник голови ОПУ нібито витратив особисті гроші.

  • 2 травня кіберполіція України прийняла заяву редакції про найсильнішу хакерську атаку за весь час існування видання.

  • 4 травня на закритій зустрічі зі ЗМІ Тимошенко виправдав Баума, заявивши, що він належить до групи людей при ОПУ, яка бореться з епідемією COVID-19 в Україні. Російський бізнесмен нібито працює на волонтерських засадах.

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Особи
Володимир Зеленський Маркіян Лубківський Кирило Тимошенко
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
о как интересно! Может, если заменят всех в команде. включая и клоуна, может и станет Украине лучше!
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bregovich mark
bregovich mark
Не будет Лубкивский пачкаться зеленой слизью.
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von Svonenberg Nickolas
von Svonenberg Nickolas
Поменять на Лубкивского прекрасно. Но как это просто уволить Кирюшку? Он столько сделал, что должен отвечать в суде. До каких пор увольнение будет самым строгим наказанием? Корупционер должен сидеть.
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