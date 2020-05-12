Одіозному заступнику голови ОП Тимошенку, схоже, знайшли заміну: що про це відомо

Одіозному заступнику глави Офісу президента України Кирилу Тимошенку після скандалу з перевезеннями медичних товарів, імовірно, знайшли заміну.

На посту його може змінити Маркіян Лубківський, який з грудня 2005-го до грудня 2006 року був радником третього президента України Віктора Ющенка, а у вересні 2014 року обіймав посаду радника голови Служби безпеки України.

Підтвердженням цієї інформації став і допис, розміщений в Telegram-каналі "Темний лицар", який, щоправда, був вилучений невдовзі після оприлюднення. У ньому зазначалося, що рішення про відставку Тимошенка практично ухвалене, але він відтягує це, користуючись своєю наближеністю до президента України Володимира Зеленського.

Також автор публікації стверджував, що репутація Тимошенка знищена махінаціями з гральним законом, під який вони з головою парламентської фракці "Слуга народу" Давидом Арахамією отримали 5 млн доларів від букмекерів, а також скандалом із завезенням товарів для "Епіцентру" під виглядом гуманітарної допомоги.

Кирило Тимошенко LIGA.net

За інформацією "Темного лицаря", Тимошенко збирає в ОП 13 травня ввечері свою команду. Можливо, він буде з нею прощатися.

Нагадаємо, Маркіян Лубківський, якому пророкують місце Тимошенка, народився у Львові. 1993 року він закінчив Львівський державний університет ім. І. Франка (філологічний факультет, слов'янські мови та література).

Тривалий час Лубківський працював у МЗС. 2019-го він балотувався на позачергових парламентських виборах від ВО "Батьківщина", однак його місце в списку (№30) виявилося непрохідним.

Маркіян Лубківський LIGA.net

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