Одіозні обличчя: в "Слузі народу" обурені ''призначеннями'' Трофімова

Нардепи "Слуги народу" незадоволені кадровою політикою президента України. Зокрема призначеннями керівників областей і їх заступників, а також голів РДА, яких лобіює заступник глави Офісу президента Сергій Трофімов.

Про це OBOZREVATEL повідомило одразу кілька джерел всередині фракції монобільшості. За словами одного зі співрозмовників видання, невдоволення нардепи від СН висловили перший раз на зборах фракції 16 жовтня.

Другий раз вже на зустрічі з прем'єр-міністром 17 жовтня, який на засіданні Кабінету міністрів і затверджує подані Офісом президента кандидатури. Як говорять деякі нардепи, в ряді областей на посадах голів ОДА та їх заступників працюють люди, пов'язані з одіозними персоналіями.

Сергій Трофімов

"Прем'єр відверто сказав, що зараз за кадрові питання в регіонах відповідає заступник голови ОП Сергій Трофімов. Він формує списки людей, пропонує їх вже на узгодження в Кабмін. При цьому з кадрами в країні проблема", — пояснив співрозмовник.

На думку окремих нардепів, заступник голови ОП нібито бере гроші за лобіювання "потрібних" кандидатів на високі позиції в регіонах.

Раніше OBOZREVATEL детально описував роль в нинішній владі Сергія Трофімова, який раніше в "Кварталі-95" відповідав за фінанси. Також відомо, що Трофімов близький до одіозного бізнесмена Іллі Павлюка, який контролює десятки депутатів від "Слуги народу".

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