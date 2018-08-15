Один український військовий загинув на Донбасі - штаб ООС

У штабі Операції об'єднаних сил повідомили, що проросійські бойовики упродовж доби 14 серпня 46 разів обстрілювали українські позиції. Внаслідок цього загинув один український військовий.Упродовж доби 14 серпня бойовики на Донбасі 46 разів порушили режим припинення вогню. Один український військовослужбовець загинув, троє отримали поранення. Про це вранці в середу, 15 серпня, повідомили в прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил (ООС).

За цими даними, бойовики 10 разів обстріляли позиції Збройних сил України з важкого озброєння. Сепаратисти вели прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а на окремих напрямках з озброєння БМП. Була також застостована артилерія калібром 152-мм, 122-мм і міномети.

Зокрема були обстріляні позиції ЗСУ поблизу Кримського, Троїцького, Золотого, Світлодарська, Майорська, Зайцевого, Красногорівки, Опитного, Мар'їнки, Пісків, Новотроїцького, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного і Широкиного, йдеться у повідомленні. За даними української розвідки, троє бойовиків були вбиті і семеро отримали поранення.

Тим часом в самопроголошеній "ДНР" заявили, що українські військові 13 разів за минулу добу порушили режим припинення вогню, інформує агенція "Інтерфакс". За словами представника "ДНР" в Спільному центрі з контролю і координації за режимом припинення вогню, в результаті багатогодинного обстрілу осколкове поранення грудної клітки отримала мешканка у Комінтерново. Крім того, за цими даними, було пошкоджено сім будинків в Комінтерново, школа і житловий будинок в Горлівці, три будинки в селищі Старомихайлівка та один в Донецьку.