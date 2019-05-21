"Очікування — реальність": журналісти застукали Зеленського без велосипеда, але в кортежі. Фотофакт

Новопризначений президент України Володимир Зеленський в перший робочий день скористався кортежем із п'яти автомобілів.
Як повідомила головний редактор "Страны" Світлана Крюкова у Facebook, у складі колони першим їхав седан Volkswagen із синіми держномерами і мигалками.
"Це так звана "зозуля", яка розчищає автопотік. Машина стартує на кілька хвилин раніше за решту. Потім — "мерс", в якому їхав президент Зеленський. Зазначимо, що чорний Mercedes в кортежі Володимира Олександровича сьогодні був один. Коли їздив, наприклад, його попередник Петро Порошенко, то було дві абсолютно ідентичних машини, щоб не зрозуміти, в який із них сидить гарант", — розповіла вона.
Кортеж Зеленського
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Кортеж Зеленського
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Будинок Зеленського
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Третя машина в кортежі президента — це охорона на мікроавтобусі Volkswagen, четверта — легковий Volkswagen c проблисковими маячками.
"Замикає кортеж ще один тонований бус. Очікування — реальність", — резюмувала вона.
Зазначається, що кортеж привіз Зеленського у кабінет на Банковій з будинку за адресою вулиця Грушевського 9А, що біля Верховної Ради.
Нагадаємо, що в серіалі "Слуга народу" президент Голобородько, якого зіграв Володимир Зеленський, їздить на роботу на велосипеді. Ще будучи кандидатом у президенти України Зеленський відмовився від поїздок на велосипеді з міркувань безпеки.
Однак перед інавгурацією Зеленський пройшовся пішки, по дорозі фотографуючись із присутніми.
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