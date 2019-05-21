ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

"Очікування — реальність": журналісти застукали Зеленського без велосипеда, але в кортежі. Фотофакт

52.6тЧитати матеріал російською

Новопризначений президент України Володимир Зеленський в перший робочий день скористався кортежем із п'яти автомобілів.

Як повідомила головний редактор "Страны" Світлана Крюкова у Facebook, у складі колони першим їхав седан Volkswagen із синіми держномерами і мигалками.

"Це так звана "зозуля", яка розчищає автопотік. Машина стартує на кілька хвилин раніше за решту. Потім — "мерс", в якому їхав президент Зеленський. Зазначимо, що чорний Mercedes в кортежі Володимира Олександровича сьогодні був один. Коли їздив, наприклад, його попередник Петро Порошенко, то було дві абсолютно ідентичних машини, щоб не зрозуміти, в який із них сидить гарант", — розповіла вона.

Кортеж Зеленського

Кортеж Зеленського

Страна

Кортеж Зеленського

Кортеж Зеленського

Страна

Будинок Зеленського

Будинок Зеленського

Страна

Новини
"Загрожує втратою Росії": засновник "ДНР" назвав Зеленського "зброєю нового покоління"

Третя машина в кортежі президента — це охорона на мікроавтобусі Volkswagen, четверта — легковий Volkswagen c проблисковими маячками.

"Замикає кортеж ще один тонований бус. Очікування — реальність", — резюмувала вона.

Зазначається, що кортеж привіз Зеленського у кабінет на Банковій з будинку за адресою вулиця Грушевського 9А, що біля Верховної Ради.

Нагадаємо, що в серіалі "Слуга народу" президент Голобородько, якого зіграв Володимир Зеленський, їздить на роботу на велосипеді. Ще будучи кандидатом у президенти України Зеленський відмовився від поїздок на велосипеді з міркувань безпеки.

Однак перед інавгурацією Зеленський пройшовся пішки, по дорозі фотографуючись із присутніми.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Володимир Зеленський
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Адміністрація Президента
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
231
79
Смішно
11
Цікаво
68
Сумно
13
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Chmyriov Valeri
Chmyriov Valeri
Він, як простий у дошку свій "пацан", таки їздить на ровері! https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2620036248066915&set=a.132471866823378&type=3&theater
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Predin Paul
Predin Paul
с учетом того.что в Украине абсолютно безнаказанно вошкаются гестаповцы из россии.имеющие на вооружении ядовитые газы и прочее оружие .на велике президенту кататься не безопасно.и пиарится тоже было ни к чему
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Kymlach Oleksandr
Kymlach Oleksandr
Гнусавый забздел. Интересно кого? Рыги аплодируют, 73% пАддерживают, Парламент он с двух рук расстреливает и тут на-тебе! ЧО, дружбан пуцькин пАкушение готовит или злые бЕндерАвцы ?)))
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0

Блоги / думки