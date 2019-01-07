"Очі бояться, руки роблять!" Порошенко визначив нову мету після Томосу

У майбутньому Україна отримає те, що здається непосильним, і стане членом Європейського Союзу і НАТО.

Таку заяву зробив президент України Петро Порошенко під час виступу після завершення літургії у Святій Софії Київській, повідомляє "Укрінформ". "Як в Україні кажуть: "Очі бояться, руки роблять!". І буде результат – прийдуть і перемога, прийде і мир, а Україна – країна успішна, країна багата, країна щаслива і країна радісна, стане членом ЄС і НАТО", – підкреслив глава держави.

Президент резюмував, що для українців немає нічого неможливого, коли ми солідарні, коли ми всі діємо спільно як єдина українська політична нація.

Петро Порошенко Еспресо.TV

"І це стосується не тільки Томосу, а й Угоди про асоціацію з ЄС, це стосується і безвізового режиму, енергетичної та газової незалежності від Росії, так само як і інших складних завдань, які ми вирішували протягом останніх п'яти років у рамках нашої української європейської та євроатлантичної державної стратегії", – додав Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 січня предстоятель православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній і президент України Петро Порошенко урочисто внесли Томос про автокефалію ПЦУ в Софію Київську. Вони розгорнули і закріпили його.