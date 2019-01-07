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"Очі бояться, руки роблять!" Порошенко визначив нову мету після Томосу

4.1тЧитати матеріал російською

У майбутньому Україна отримає те, що здається непосильним, і стане членом Європейського Союзу і НАТО.

Таку заяву зробив президент України Петро Порошенко під час виступу після завершення літургії у Святій Софії Київській, повідомляє "Укрінформ". "Як в Україні кажуть: "Очі бояться, руки роблять!". І буде результат – прийдуть і перемога, прийде і мир, а Україна – країна успішна, країна багата, країна щаслива і країна радісна, стане членом ЄС і НАТО", – підкреслив глава держави.

Президент резюмував, що для українців немає нічого неможливого, коли ми солідарні, коли ми всі діємо спільно як єдина українська політична нація.

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Петро Порошенко

Петро Порошенко

Еспресо.TV

"І це стосується не тільки Томосу, а й Угоди про асоціацію з ЄС, це стосується і безвізового режиму, енергетичної та газової незалежності від Росії, так само як і інших складних завдань, які ми вирішували протягом останніх п'яти років у рамках нашої української європейської та євроатлантичної державної стратегії", – додав Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 січня предстоятель православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній і президент України Петро Порошенко урочисто внесли Томос про автокефалію ПЦУ в Софію Київську. Вони розгорнули і закріпили його.

Читайте всі новини по темі "євроінтеграція" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
євроінтеграція
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
ТомосЄвропейський СоюзНАТО
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40 tetigistus
40 tetigistus
Храни Господь таких людей, как Пётр Алексеевич...
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Из богатых и успешных стран люди не разбегаются по всему миру как тараканы
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Куцырь Дмитрий, то-то я смотрю, бегут с Педерашки, как с тонущего корабля!
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Это всего-лишь предвыборная ложь. Тарифы на бандеровщине устанавливают по распоряжению МВФ. Законы издают по указанию США. В Бога верят с благословления турецкого попа. Именно так выглядит незалежность. И это ещё не дно.
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Яворский, вафел ты опять раскукарекался в петушином углу? Это видимо к обеду дело идёт - дадут тебе в рот очередную соску, посмокчешь и уснёшь.
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