"Обслуговуєте бандитів і вбивць!" Гончаренко в ПАРЄ жорстко відповів пропагандистам Путіна

У Страсбурзі, де триває сесія ПАРЄ, нардеп від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко вступив у суперечку з російськими пропагандистами. Він назвав їх тими, хто обслуговує бандитів і вбивць.

Відповідне відео він виклав на своїй сторінці у Fаcebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця).

Російська журналістка запитала в Гончаренка, чому українська делегація вирішила повернутись у ПАРЄ. Він відповів, що ПАРЄ не можна залишати на російських пропагандистів.

"Тому що не можна залишати ПАРЄ, щоб тут були російські пропагандисти. Не можна залишати ПАРЄ, щоб тут був Толстой і Слуцький. Тут потрібно вести роботу і розповідати правду, тому ми повернулися й розповімо про Росію всю правду. Це вас лякає, тому ви й бігаєте тут із камерами", – сказав нардеп.

Гончаренко в ПАРЄ жорстко відповів пропагандистам Путіна

Він зазначив, що мета російської делегації – обслуговувати інтереси Путіна.

"Мета російської делегації – обслуговувати інтереси вашого Гітлера-Путіна, який вбиває людей тисячами, зокрема і своїх же росіян, і грабує їх з ранку до вечора. Під'їдьте в Париж і зніміть будинок, де живе сім'я Пєскова. У нього там квартира за 2 мільйони євро. А ще покажіть росіянам будинок Слуцького й Толстого. Покажіть будинок Соловйова на озері Комо, гроші на який він відібрав у росіян, розповідаючи їм брехню про Україну, ЦРУ й інше", – заявив політик.

Також він вибухнув гнівом на запитання рупорів Кремля про нібито утиски російськомовних.

"Який утиск російської мови? Сьогодні російськомовні люди на сході воюють з вами, щоб зупинити вашу анексію. Я знаю більше віршів російських поетів, ніж Слуцький. І мені не треба розповідати, як батьківщину любити. І не потрібно прикриватися мовою. Нам не потрібен ваш захист. Я російськомовний, народився і виріс в Одесі, і мені ваш захист не потрібен. Ви вбиваєте таких, як я, людей під егідою того, що захищаєте мову. Ви пропагандисти, які обслуговують бандитів і вбивць! У певному колі пекла будете горіти саме ви, тому що прикриваєте, як вашу країну грабують", – запевнив Гончаренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Гончаренко розповів, що понад 30 делегатів ПАРЄ підтримали ініціативу українців і піднялися з місць на знак протесту проти участі в засіданнях Росії.

У червні Гончаренко зчепився з главою російської делегації Петром Толстим у кулуарах ПАРЄ, яка ухвалила рішення повернути РФ все права в Асамблеї. Українець пригрозив представнику окупантів лавою підсудних у Гаазі.

Крім того, український нардеп поставив на місце російську пропагандистку Ольгу Скабєєву, ставши на захист українських моряків, які тоді перебували в полоні. Сперечаючись із нею, він назвав президента Росії Володимира Путіна "гопником".

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