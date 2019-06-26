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Обшуки у Бірюкова: в Порошенка зробили заяву

2.7тЧитати матеріал російською

Дії працівників Державного бюро розслідувань, які 26 червня проводять обшуки в помешканні волонтера Юрія Бірюкова, політично вмотивовані.

Про це заявив учасник бойових дій на Донбасі, член команди партії "Європейська солідарність" Олексій Петров, повідомляється на сайті політсили.

Олексій Петров

Олексій Петров

Прес-служба "Європейської солідарності"

"Я був волонтером із березня 2014 року. Пам’ятаю, у якому стані було українське військо: залізні каски часів СРСР, гумові капці, радянські рації… На кожного волонтера, такого як Юрій Бірюков, люди покладали надзвичайно великі надії. Батьки наших бійців благали придбати за будь-яку ціну бронежилети, кевларові каски, тепловізори… І таких батьків були тисячі. Ми пам’ятаємо, як уся Україна збирала на це гроші. Зараз чомусь у ДБР виникли питання до одного з лідерів волонтерського руху. А чому в ДБР не виникає питання до тих, хто роками грабував українське військо – колишніх міністрів оборони, начальників Генерального штабу, політиків, які привели в Україну "русскую весну"?" – заявив Петров.

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Петров зауважив, що рішення про проведення обшуку було ухвалене одразу ж після реєстрації Бірюкова кандидатом у народні депутати від партії “Європейська солідарність”.

Як повідомляв OBOZREVATEL, обшуки у Бірюкова партія "ЄС" вважає цинічним політичним тиском і неприховуваним переслідуванням із політичних мотивів.

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Особи
Петро ПорошенкоЮрій Бірюков
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Ветров Вася
Ветров Вася
Ну куда не плюн, везде святые были с парашенко!!! только почему-то нищая страна, законов нет, ничего нет. А их не трогать...!? ТАКИХ ТВАРЕЙ на нары !!!! И не надо рассказывать, что он честный, и это расправа.
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
брат ты этих сук с бюро еще отымеешь по полной
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леня зе
леня зе
АНАТОЛИЙ ШАРИЙ пишет:Юрий Бирюков, фигурировавший в деле о продаже с помощью его ресурсов жриц любви за границу и внезапно, после того, как стал волонтером, сумевший отдать миллионные долги, сегодня скучает. У него обыски. Разжиревший, вальяжный, без проблем посылающий тех, кто не нравится, любимчик Пети, считающий, что папик будет вечным президентом. Он, по информации правоохранителей, воровал на армии. Как неудобно получилось. Они умирали - он крал. Они возвращались инвалидами - он набивал брюхо. При этом называл "врагами" все, кто критиковал власть. Так и говорил - "враги". Но что интересно - никто из тех, кто "сражался с властью Порошенко" эти пять лет палец о палец не ударил, чтобы Бирюков сел.
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