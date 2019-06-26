Обшуки у Бірюкова: в Порошенка зробили заяву

Дії працівників Державного бюро розслідувань, які 26 червня проводять обшуки в помешканні волонтера Юрія Бірюкова, політично вмотивовані.

Про це заявив учасник бойових дій на Донбасі, член команди партії "Європейська солідарність" Олексій Петров, повідомляється на сайті політсили.

Олексій Петров Прес-служба "Європейської солідарності"

"Я був волонтером із березня 2014 року. Пам’ятаю, у якому стані було українське військо: залізні каски часів СРСР, гумові капці, радянські рації… На кожного волонтера, такого як Юрій Бірюков, люди покладали надзвичайно великі надії. Батьки наших бійців благали придбати за будь-яку ціну бронежилети, кевларові каски, тепловізори… І таких батьків були тисячі. Ми пам’ятаємо, як уся Україна збирала на це гроші. Зараз чомусь у ДБР виникли питання до одного з лідерів волонтерського руху. А чому в ДБР не виникає питання до тих, хто роками грабував українське військо – колишніх міністрів оборони, начальників Генерального штабу, політиків, які привели в Україну "русскую весну"?" – заявив Петров.

Петров зауважив, що рішення про проведення обшуку було ухвалене одразу ж після реєстрації Бірюкова кандидатом у народні депутати від партії “Європейська солідарність”.

Як повідомляв OBOZREVATEL, обшуки у Бірюкова партія "ЄС" вважає цинічним політичним тиском і неприховуваним переслідуванням із політичних мотивів.

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