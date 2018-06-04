ОБСЄ вимагає звільнити засудженого в Росії Романа Сущенка

На звільненні засудженого російським судом українського журналіста Романа Сущенка наполягає представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір.Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір закликав російську владу звільнити з ув'язнення засудженого в Москві до 12 років суворого режиму українського громадянина Романа Сущенка. Відповідне звернення Дезіра поширив в понеділок, 4 червня, сайт ОБСЄ.

"Журналістика - не злочин і працівники ЗМІ мають виконувати свою роботу за безпечних умов без страху стати об'єктом переслідування, нападів чи арешту", - наголосив Дезір.

Раніше цього дня Московський міський суд засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму, визнавши винним у шпигунстві. Українського журналіста затримали в Москві в жовтні 2016 року співробітники ФСБ Росії за звинуваченням у шпигунській діяльності. У Києві ці звинувачення відкидають, називаючи вирок "незаконним", а справу сфабрикованою. Міністерство закордонних справ України закликало негайно скасувати вирок, а Сущенка звільнити й забезпечити безперешкодне повернення до України.