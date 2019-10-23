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23 жовтня • оновлено в 08:44
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"Обіс*алися?!" Дубинський кинув виклик "Слузі народу"

9.3т Читати матеріал російською

Народний депутат від президентської фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський анонсував прямий ефір, під час якого він пройде тест на детекторі брехні.

Відповідна заява була зроблена на його каналі в YouTube. Так він відреагував на вимогу керівництва фракції партії "Слуга народу" про те, що всім членам фінансового комітету парламенту від монобільшості потрібно пройти детектор брехні.

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"Якщо ви вже сказали, що потрібно проходити детектор брехні, так давайте проходити. А не п*зданули і в кущі, тому що зас*али", – сказав нардеп.

Він офіційно звернувся до "Слуги народу" з вимогою завершити справу, якщо вже підозрюють когось у одержанні неправомірної вигоди. Парламентар розкритикував ідею взаємного вирішення проблеми всередині партії.

"Я вам не дам відпетляти! Якщо ви маєте нахабство когось у чомусь звинувачувати, йдіть до кінця. Просто навчу за базар відповідати", – заявив Дубинський.

Він також повідомив, що в прямому ефірі 23 жовтня з відомим поліграфологом Віталієм Опанасенко пройде детектор брехні.

Обережно, нецензурна лексика, 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Слузі народу" заявили про можливість виключення Дубинського з партії. Він різко відреагував.

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Особа
Олександр Дубинський
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Khromushin Aleksandr
Khromushin Aleksandr
Просчитались - хотели пердануть и всрались .
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
і зє хай с собою захватить є цікаві запитання до зеленого зєльца
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Andria Viktor
Andria Viktor
Они все ребятушки-обосратушки,команда скоморохов понад усе.
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