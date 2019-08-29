Обмін в'язнями між РФ та Україною: Цимбалюк попередив про "кидалово" Кремля

У четвер, 29 серпня не відбудеться обмін ув'язненими між Україною і Росією.

Про це РІА "Новости" заявив адвокат знаходяться в Україні росіян Валентин Рибін.

"Не сьогодні 100%", – зазначив юрист, відповідаючи на питання, чи може обмін пройти вже сьогодні.

За словами адвоката, обмін ув'язненими між країнами затягується через те, що українська влада досі не помилувала утримуваних росіян. Також він додав, що в обміні може взяти участь 13 громадян РФ.

Російське видання пише, що обмін ув'язненими повинен відбутися в п'ятницю, 30 серпня.

При цьому український журналіст Роман Цимбалюк в Facebook зазначив, що "Росія країна сигналів і кидалова".

"Зараз Кремль ставить питання так: обмін може відбутися, але частина людей, за якими була домовленість, Росія вже віддавати не хоче. Вчора хотіла, а сьогодні уже немає. На кону не тільки доля людей, росіян і українців. Тут ще удар по репутації і рейтингу президента Володимира Зеленського", – зазначив він.

Цимбалюк наголосив, що якщо обмін зірветься, то це буде означати слабкість Зеленського в справі з головним редактором "РИА Новости-Україна" Кирилом Вишинським.

Роман Цимбалюк Скріншот

Російський журналіст Олексій Венедиктов у своєму телеграм-каналі повідомив, що вказівки щодо обміну особисто дали президент РФ Володимир Путін та лідер України Володимир Зеленський.

"Дуже уважно стежимо за підготовкою щодо взаємного (швидкого) звільнення російських і українських громадян", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 серпня українського режисера Олега Сенцова, який вже більше п'яти років перебуває за гратами в Росії, перевезли в СІЗО Москви.

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