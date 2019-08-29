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Обмін в'язнями між РФ та Україною: Цимбалюк попередив про "кидалово" Кремля

5.6т Читати матеріал російською

У четвер, 29 серпня не відбудеться обмін ув'язненими між Україною і Росією.

Про це РІА "Новости" заявив адвокат знаходяться в Україні росіян Валентин Рибін.

"Не сьогодні 100%", – зазначив юрист, відповідаючи на питання, чи може обмін пройти вже сьогодні.

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Обмін в'язнями між Україною та РФ: у справі з'явилися несподівані нюанси

За словами адвоката, обмін ув'язненими між країнами затягується через те, що українська влада досі не помилувала утримуваних росіян. Також він додав, що в обміні може взяти участь 13 громадян РФ.

Російське видання пише, що обмін ув'язненими повинен відбутися в п'ятницю, 30 серпня.

При цьому український журналіст Роман Цимбалюк в Facebook зазначив, що "Росія країна сигналів і кидалова".

"Зараз Кремль ставить питання так: обмін може відбутися, але частина людей, за якими була домовленість, Росія вже віддавати не хоче. Вчора хотіла, а сьогодні уже немає. На кону не тільки доля людей, росіян і українців. Тут ще удар по репутації і рейтингу президента Володимира Зеленського", – зазначив він.

Цимбалюк наголосив, що якщо обмін зірветься, то це буде означати слабкість Зеленського в справі з головним редактором "РИА Новости-Україна" Кирилом Вишинським.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скріншот

Російський журналіст Олексій Венедиктов у своєму телеграм-каналі повідомив, що вказівки щодо обміну особисто дали президент РФ Володимир Путін та лідер України Володимир Зеленський.

"Дуже уважно стежимо за підготовкою щодо взаємного (швидкого) звільнення російських і українських громадян", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 серпня українського режисера Олега Сенцова, який вже більше п'яти років перебуває за гратами в Росії, перевезли в СІЗО Москви.

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Тема
Обмін полоненими
Особи
Олексій Венедиктов Роман Цимбалюк
Тег
військовополонені
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Николаев Олег
Николаев Олег
Интересно слушать слова о кидалове России от кренделя, который купил в Москве квартиру и стал налоговым резидентом России, так как большую часть года проводит именно в ней. Но украинцам это не важно, да?
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
"Россия уже отдавать не хочет. Вчера хотела, а сегодня уже нет....." А почему не хочет? Хотя о чем это я... Разве цимболюка может интересовать такой факт, как то, что Украина передумала выполнять условия обмена. Главное пукнуть, а "обоз" поддержит.
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
Ушастый педик опять свои эротические фантазии размазывает
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