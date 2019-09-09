Обмін полоненими: адвокат сказав, хто наступний у черзі

Російський адвокат, який захищає українських політв'язнів, Ілля Новіков озвучив імена, які можуть фігурувати в наступному раунді обміну полоненими між Україною і РФ.

Своїми припущеннями поділився він у коментарі "Громадському" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У мене є двоє підзахисних, які були засуджені в Росії за звинуваченням у шпигунстві: Валентин Виговський і Ігор Кияшко. Я дуже сподіваюся, що вони потраплять до другого раунду переговорів", – зазначив Новіков.

Обмін полоненими: адвокат сказав, хто наступний

За його словами, в РФ також залишився останній учасник "групи Сенцова" Олексій Черній. Йому залишилося відбути ще півтора року тюремного ув'язнення.

При цьому адвокат звернув увагу, що крім Едема Бекирова, ніхто з кримських татар не потрапив у список на обмін.

"В українському списку близько 100 осіб. Потрібно розуміти, що велика частина полонених все ще перебувають у Росії і це питання майбутнього", – наголосив правозахисник.

Нагадаємо, підприємець із Києва Валентин Виговський був засуджений московським судом до 11 років суворого режиму за статтею 276 КК (шпигунство) 15 грудня 2015 року. 31 березня Верховний суд підтвердив цей вирок і він набрав чинності.

Валентин Виговський Факти

Українського адвоката, майора МВС у відставці Ігоря Кияшка в грудні 2018 року засудили до 8 років позбавлення волі нібито за шпигунство і контрабанду.

Ігор Кияшко Медіазона

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помічник президента Андрій Єрмак, який очолював робочу групу, що займалася питаннями обміну ув'язненими, заявив, що незабаром в Україну можуть повернутися й інші в'язні Кремля.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!