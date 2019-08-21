"Обійняти агресора": дипломат пояснив нову тактику Заходу щодо Росії

Наміри президентів Франції та США повернути Росію в "Велику вісімку" без звільнення нею Криму та ОРДЛО є ознакою переформатування міжнародних відносин.

Про це екс-заступник міністра закордонних справ України Данило Лубківський написав на своїй сторінці в Facebook.

"Слова Дональда Трампа та Емманюеля Макрона про повернення Росії до Групи 8 - це анонс нового переформатування сил у міжнародних відносинах. New normal. Десь так закладається новий лад", - вважає Лубківський.

Трамп і Макрон

На думку Лубківського, Захід вирішив застосувати тактику "обійняти агресора".

Але він навряд чи зможе справитись з її реалізацією. "Агресора зупинити складно й обтяжливо. Тим часом, він дуже потрібен, особливо для змагання з ще більшими силами. Отже, агресора треба обійняти. Цей простий і зручний підхід може стати візиткою нового ладу. Але він його і накриє. Девід Кемерон теж думав, що справиться із стихією Brexit", - вважає дипломат.

Лубківський вважає, що протидіяти цьому підходу можна – і "Ізраїль не раз доводив, що так, можна".

"Потрібна насамперед реакція нашої держави. Треба засудити наміри повернути Росію до G7 без припинення російської війни проти України і не лише проти України. Це треба зробити без огляду на майбутню зустріч з Трампом. Бо справа не в тому, щоб така зустріч відбулася. Справа в тому, щоб на такій зустрічі з нашого боку була суб’єктність, позиція та ясний інтерес", - заявив дипломат.

Але якщо на протест не наважаться на державному рівні, тоді треба діяти на рівні тих українських політиків і громадських діячів, чию думку поважають і чують у світі, публічно і непублічно.

"Якщо сильні світу цього хочуть об’єднуватися з "глибоко європейським" агресором, то нам треба шукати, знаходити й об’єднувати в світі коаліцію людей, незгодних з політикою прощення та умиротворення агресора", - закликав Лубківський.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Росія входила до складу так званої Великої вісімки разом з Британією, США, Німеччиною, Італією, Францією, Канадою і Японією. У 2014 році, після анексії Криму, РФ виключили з об'єднання, після чого воно стало називатися "Великою сімкою".

Трамп на зустрічі з журналістами заявив, що РФ варто повернути і відродити таким чином G8. Пізніше він висловив цю думку в розмові з президентом Франції, пише CNN з посиланням на джерело в Білому домі.

20 серпня Макрон заявив, що питання про повернення Росії в формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

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