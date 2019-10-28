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28 жовтня • оновлено в 08:02
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Євген Дикий
Євген Дикий
Біолог, екс-доброволець "Айдару" Всі статті автора

Обережно: схема!

Я не полюбляю конспірологію, і буду радий, якщо зараз помиляюсь. Але...

Маємо:

- найбільш професійного міністра фінансів за всі роки незалежності країни; настільки професійного, що у трьох урядах поспіль при двох діаметрально різних президентах її просять (так, саме просять, бо для успішної бізнес-вумен держслужба не "пряник", а "дауншифтінг") залишитись і далі тягнути непідйомного воза українських макрофінансів та бюджету; достатньо порівняти у опублікованій нещодавно Програмі Уряду розділ МінФіну та майже всі інші розділи, і тойво, "розумному досить"...

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“Канал-95”: ми дійсно хочемо побачити таке?...

- авторитет для міжнародних донорів та інвесторів, чия згода лишитись у уряді після радикальної зміни влади була потужним сигналом Заходу, що всі глобальні системні здобутки та зобов’язання лишаються незмінними, і з Україною можна далі співпрацювати;

- надзвичайно складні переговори з МВФ щодо наступної програми співпраці (по-простому - наступного кредиту на 3-5 ярдів баксів); надскладні, бо МВФ категорично не погоджується щоб із 3-5 ярдів позики уряд України за рішенням якого-небудь баришівсько-окружного суду віддав 2 ярда одному відомому олігархові; всі інші пункти кредитної угоди вже погоджені до дрібниць, і погоджені саме цим міністром фінансів ("чомусь" МВФ саме їй довіряє...); але ж МВФ вимагає гарантій і щодо цієї "дрібнички", і МінФін виступає з ним на одній стороні;

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Пунш Штанмаєра

- ображеного олігарха, який так хоче "свої" (направду наші) 2 ярди баксів, що заради цього готовий всю країну пустити з торбами;

- несподіваний сюжет "Схем", присвячений цьому міністрові фінансів і його нерухомості; при тому йдеться не про будь-що, зроблене міністром на своїй посаді у чинному уряді; і не про будь-що, зроблене цим міністром за всі роки на урядових посадах, починаючи з 2015 року - ні, тут міністерка настільки чиста, що ніяк нічого не нариєш, як глибоко не закопуйся; "свіжий" сюжет, який виходить під кінець 2019 року присвячений - та-дам! - бізнесові міністра і його родини до того, як вона зайшла на держслужбу, в далеких 2013-14 роках, ще коли вона була вільним банкіром, ніяк не пов’язаним з державою, нашими податками та бюджетними коштами. Але ж виходить сюжет саме зараз, коли відомий олігарх розгорнув "публічну кампанію" за "свої" 2 ярди. Кампанію, в ході якої горять будинки, зашкварюються академічні хори тощо...

"Совпадєніє? Нє думаю!" (с)

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Ще раз: дуже хочу помилитись. Але якщо після піднятого хайпу ми втратимо спершу цього міністра, а потім як неминучий наслідок – угоду з МВФ, відповідно влада "з легким серцем" зможе віддати позивачу запитувані 2 ярди баксів, а ми з вами вигрібатимемо всі відповідні наслідки на кшталт курсу 50 гривень за долар тощо – оце буде схема! І не кажіть що в наших сьогоднішніх реаліях таке неможливо.

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Євген Дикий Євген Дикий
Місце
Україна
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Тарас Бор
Тарас Бор
Начал читать очередной "шедевр" Дыкого по части министра финансов и у меня возникло сразу два вопроса к этому,даже не знаю,как назвать,недоблогеру-"экономисту".1.Вы не знали,пан Дыкий,шо Оксана Маркарова была министром финансов и в правительстве Гройсмана?Хотя,лично я думаю,что действительно не знали,ибо Вам было по бую.2.Если Вы знали,что Маркарова,как,к стати и Гонтарева ,и нынешний глава НБУ Смолий,есть ставленники МВФ, почему не беспокоились этим фактом раньше?Хотя,повторюсь снова,я практически не сомневаюсь,что Вы не знали,ибо это Вас никак не заботило.
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