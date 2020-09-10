Новообраний президент Польщі відвідає Україну

Президент Польщі Анджей Дуда, якого переобрали в липні 2020 року, в жовтні планує приїхати в Україну.

Про майбутній візит глави держави до Києва повідомив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, повідомляє Укрінформ.

"Нещодавно з моїм українським колегою ми провели хорошу бесіду. Ми обговорили дуже багато справ, зокрема, заплановано візит президента Дуди наступного місяця до Києва", – розповів чиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

12 липня в Польщі пройшов другий, вирішальний тур президентських виборів. На пост глави держави претендували чинний консервативний президент Анджей Дуда і ліберальний мер Варшави Рафал Тшасковський.

Чинний президент Польщі переміг у другому турі президентських виборів

Дуда під час своєї інавгураційної промови в залі пленарних засідань Сейму у Варшаві згадав Україну.

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