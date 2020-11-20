Новообрана президентка Молдови відповіла на питання, чий Крим

Новообрана президентка Молдови Мая Санду заявила, що її позиція щодо Криму залишається незмінною – це частина України.

В інтерв'ю "ЄП" вона підкреслила, що поважає територіальну цілісність і суверенітет нашої країни. Про це політикиня говорила, коли була прем'єр-міністеркою, і буде говорити так само в ролі президента.

До того ж у Молдові є люди, які поділяють її думку, і ті, хто думає інакше, підкреслила вона.

"Причина в тому, що люди отримують інформацію з різних джерел, від різних ЗМІ. Треба визнати, що в Молдові взагалі дуже мало інформації про події в Україні. Присутність українських ЗМІ також дуже низька. Зате російські ЗМІ дуже широко присутні, і є чимало людей, на яких вони впливають. Як результат, у нас суспільство поділено щодо Криму", – уточнила Санду.

Молдовські медіа також часто використовують у політичних цілях, сказала вона.

За її словами, так було під час передвиборчої президентської кампанії в країні. Політики, щоб утриматися при владі, лякали людей: "Якщо не ми, то буде війна".

"З цим ми також плануємо боротися. Будемо намагатися змінити структуру медіа в Молдові, зробити їх більш незалежними, змінити регулятора тощо", – заявила політикиня.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що раніше Ігор Додон заявляв, що окупований Крим належить Російській Федерації. Під час свого президентства він намагався зустрітися з лідером України Петром Порошенком, однак зустріч так і не відбулася. Зустріч із ним нібито була запланована і президентом Володимиром Зеленським, проте її також не було.