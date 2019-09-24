Новинський запропонував списати населенню заборгованість із ЖКГ

Народний депутат Вадим Новинський вніс до парламенту законопроєкт, яким пропонується списати побутовим споживачам заборгованість за комунальні послуги, накопичену за станом на 1 січня 2019 року.

Як передає пресслужба партії "Опозиційний блок" у Facebook, відповідний проєкт постанови зареєстровано за номером 1106. Його співавторами стали народні депутати Муса Магомедов, Дмитро Шпенов, Сергій Магера та Вікторія Гриб.

Документом пропонується визначити порядок списання заборгованості, що утворилася за природний газ, електроенергію, опалення та гарячу воду.

Згідно з текстом документа, постачальники зазначених послуг та інші учасники процедури списання заборгованості повинні узгодити і підтвердити утворені суми боргу споживачів протягом 45 днів із моменту набрання законом чинності.

Вадим Новинський Пресслужба партії "Опозиційний блок"

Порядок підтвердження сум заборгованості встановлюється Кабінетом міністрів України, на що, згідно з текстом законопроєкту, уряду відводиться два тижні.

Списання коштів повинно бути проведено протягом шести місяців із дня набрання законом чинності.

"Для більшості українців підвищення цін на комунальні послуги, проведене в 2015-2018 роках, виявилося шоковим. Це не дивно, адже ціни на природний газ зросли в 11 разів, на гарячу воду – у понад п'ять разів. Такий рівень цін не відповідає реальним доходам і платоспроможності громадян, доходи населення за цей же час росли набагато скромнішими темпами. Через підвищення тарифів у країні подорожчали всі товари і послуги, такою була антисоціальна політика попередньої влади", – сказав Новинський.

Він також додав, що на початок 2019 року заборгованість українців за комунальні послуги досягла майже 70 мільярдів гривень.

"Такого рівня боргів не було за всю історію України. Значна частина населення змушена виживати і фактично не в змозі оплатити надвисоку і невиправдану плату за житлово-комунальні послуги. Сьогодні вже у нової влади має бути розуміння, що підвищення цін на комунальні послуги проводилося без будь-якого економічного обґрунтування, тому завданням нового парламенту має стати наведення порядку в питанні цін на послуги ЖКГ. І списання заборгованості минулих років – перший і важливий крок для наведення порядку в цій сфері", – підкреслив депутат.

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