Новинський пояснив звернення в КСУ щодо 'мовного закону'

Подання до Конституційного суду України щодо відповідності закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" положенням Конституції є прямим захистом прав російськомовних українців і національних меншин проживають на території України.

Про це заявив один з ініціаторів звернення до КСУ народний депутат, член парламентського комітету з прав людини Вадим Новинський, коментуючи відкрите пленарне засідання Великої палати Конституційного Суду України.

"Ми захищаємо права етнічних українців, які говорять російською мовою і вважають її рідною, а також найчисленнішої національної меншини –росіян, чиї права значно обмежує Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Ми просимо Конституційний Суд встановити конституційність цього нормативного акту і захистити Конституцію від грубих порушень", – сказав політик.

За його словами, замість того, щоб врегулювати суспільні відносини в галузі мовної політики в багатонаціональній державі, мовний закон зіштовхує і протиставляє громадян України, які розмовляють українською і російською мовами.

"Це неприпустимо. Абсолютна більшість громадян України підтримує статус української як державної мови відповідно до статті 10 Конституції, якою забезпечено його розвиток разом з гарантією вільного розвитку, використання і захисту російської та інших мов національних меншин, – тобто всіх мов, якими розмовляють громадяни України. Мультикультурність і багатомовність є невід'ємними ознаками народу України і складають його ідентичність. Тому і державна мовна політика покликана бути відображенням цієї реальності", – вважає Новинський.

При цьому він вказав на досвід багатомовних Канади, Швейцарії, Фінлядніі, Бельгії, де захист як державної, так і мов національних меншин об'єднує суспільство і зміцнює національний суверенітет.

Нагадаємо, 25 квітня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон №2704-VIII "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Згодом в КСУ надійшло звернення за підписом 51 депутата, які просять перевірити відповідність законодавчого акту положенням Конституції України. Ініціаторами звернення виступили Вадим Новинський і Олександр Долженков.

На думку авторів звернення, оспорюваний закон порушує конституційні права і спрямований на дискримінацію громадян за мовною ознакою. Зокрема, істотно звужує право на використання і захист рідної мови, право на розвиток мовної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.