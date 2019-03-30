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Новий удар по Росії: дипломат розповів, як НАТО допоможе Україні

2.2тЧитати матеріал російською

Нові жорсткі заходи НАТО щодо Росії, які анонсував держсекретар США Майкл Помпео, будуть включати в себе допомогу Україні і санкції проти високопоставлених російських військових.

Про це розповів в ефірі ObozTV дипломат, співробітник посольства України у США в 2015-2016 рр Андрій Теліженко, коментуючи резонансну заяву Помпео.

"В першу чергу, будуть далі запроваджувати санкції щодо військових чинів, які мають бізнес за межами Російської Федерації", – заявив український дипломат.

"А по-друге, це військова допомога Україні. Це не тільки "Джавеліни", але і інша військова техніка, яка буде передана Україні найближчим часом – протягом цього року і на початку наступного", – повідомив він.

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Як зазначив Теліженко, такі заходи вживаються не тільки тому, що Україна – "дружня країна і союзник США".

"Це робота Помпео для президентської кампанії, щоб підтримати Трампа і його консервативних виборців, які поділяють таку ідеологію", – пояснив він.

Дипломат також спрогнозував, що санкції, запропоновані США, підтримають Великобританія і Канада: "Це одні з головних союзників по НАТО, які співпрацюють з Україною, допомагають їй у різних військових програмах. З цими країнами будуть кроки із санкцій і військової допомоги".

Держсекретар США Майкл Помпео

Держсекретар США Майкл Помпео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVСанкції проти РосіїХолодна війна між Заходом і РосієюРосійсько-український конфлікт
Особа
Андрій Теліженко 
Місце
Україна
Теги
НАТОсанкции
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Mihailov Andrei
Mihailov Andrei
Это только на корумпированной Украине военные могут вести бизнес, эта колония к цивилизованным странам не относится)))
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Рагули, вам хозяева уже пару линкоров подкинули, что не забираете? С нетерпением жду шоу "Перегон пендосских корыт к берегам незалежной от мозгов территории"
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Питон Каа
Питон Каа
"В первую очередь, будут дальше вводить санкции относительно военных чинов, которые имеют бизнес за пределами Российской Федерации", – заявил украинский дипломат, я конечно дико извиняюсь, но во всех нормальных странах военные не имеют права иметь бизнес, тем более за границей, может быть на Украине и не так, ну так ее никто и не называет нормальной страной - это колония США.
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