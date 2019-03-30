Новий удар по Росії: дипломат розповів, як НАТО допоможе Україні

Нові жорсткі заходи НАТО щодо Росії, які анонсував держсекретар США Майкл Помпео, будуть включати в себе допомогу Україні і санкції проти високопоставлених російських військових.

Про це розповів в ефірі ObozTV дипломат, співробітник посольства України у США в 2015-2016 рр Андрій Теліженко, коментуючи резонансну заяву Помпео.

"В першу чергу, будуть далі запроваджувати санкції щодо військових чинів, які мають бізнес за межами Російської Федерації", – заявив український дипломат.

"А по-друге, це військова допомога Україні. Це не тільки "Джавеліни", але і інша військова техніка, яка буде передана Україні найближчим часом – протягом цього року і на початку наступного", – повідомив він.

Як зазначив Теліженко, такі заходи вживаються не тільки тому, що Україна – "дружня країна і союзник США".

"Це робота Помпео для президентської кампанії, щоб підтримати Трампа і його консервативних виборців, які поділяють таку ідеологію", – пояснив він.

Дипломат також спрогнозував, що санкції, запропоновані США, підтримають Великобританія і Канада: "Це одні з головних союзників по НАТО, які співпрацюють з Україною, допомагають їй у різних військових програмах. З цими країнами будуть кроки із санкцій і військової допомоги".

Держсекретар США Майкл Помпео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Держсекретар США Майкл Помпео пообіцяв у рамках НАТО "дати відсіч тому, чим Росія займається в Криму і Азовському морі, в регіоні".

Раніше Канада разом зі США і країнами ЄС розширили список санкцій щодо Росії через агресію проти України.

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