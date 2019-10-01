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1 жовтня • оновлено в 23:47
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Новий референдум для Криму? Бірюков заявив про небезпеку переговорів із Росією

1.1т Читати матеріал російською

На переговорах лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Франція і Німеччина) нібито може бути порушено питання повторного референдуму в анексованому РФ Криму.

Таку думку на сторінці у Facebook висловив радник п'ятого президента Петра Порошенка, волонтер Юрій Бірюков. Він написав, що на окупований півострів для цього можуть приїхати спостерігачі.

"Ось тоді все закінчиться. І міжнародна підтримка, і санкції... і Україна", – вважає він.

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Відзначимо, Україна, Німеччина і Франція наполягають на проведенні зустрічі "нормандської четвірки" найближчим часом. Більш детально про те, що буде обговорюватися на переговорах, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 1 жовтня, виступив з екстреною заявою про ситуацію на Донбасі та гучну "формулу Штайнмаєра".

Він наголосив, що "червоні лінії" щодо Донбасу Україна не перейде і капітуляції ЗСУ не буде.

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Теми
Анексія Криму Референдум в Криму Російсько-український конфлікт
Особа
Юрій Бірюков
Місце
Україна
Теги
нормандський формат Крим Новини Криму
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Крым Украина! зеленского на зону
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руденко евгений
руденко евгений
Кожедуб ruslan, давно был в Крыму?
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
опг зеленскому нужно бежать в ростов
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Антошин Денис
Антошин Денис
Путин сказал, что вопрос по Крыму закрыт, и в Европе это понимают. А если случилось бы чудо и договорились бы провести там заново референдум под наблюдением западных институтов на условиях отмены санкций в отношении полуострова в случае примерного повторения результата, то это было бы интересно
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