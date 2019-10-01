Новий референдум для Криму? Бірюков заявив про небезпеку переговорів із Росією

На переговорах лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Франція і Німеччина) нібито може бути порушено питання повторного референдуму в анексованому РФ Криму.

Таку думку на сторінці у Facebook висловив радник п'ятого президента Петра Порошенка, волонтер Юрій Бірюков. Він написав, що на окупований півострів для цього можуть приїхати спостерігачі.

"Ось тоді все закінчиться. І міжнародна підтримка, і санкції... і Україна", – вважає він.

Зеленський і Путін ракурс

Відзначимо, Україна, Німеччина і Франція наполягають на проведенні зустрічі "нормандської четвірки" найближчим часом. Більш детально про те, що буде обговорюватися на переговорах, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 1 жовтня, виступив з екстреною заявою про ситуацію на Донбасі та гучну "формулу Штайнмаєра".

Він наголосив, що "червоні лінії" щодо Донбасу Україна не перейде і капітуляції ЗСУ не буде.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!