Нова суперпартія: Гройсман відмовив Порошенко і "Народному фронту"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відмовився входити в об'єднану партію влади, переговори про створення якої ведуть "Народний фронт" і Блок Петра Прошенко.

Як пише "РБК-Україна" з посиланням на свої джерела, саме глава Кабміну, за задумом ідеологів ідеї об'єднання найбільших парламентських політсил, повинен був очолити нову "суперпартію" і отримати в ній 20%-ву квоту для своїх людей.

Видання відзначає, що переговори між БПП і НФ йдуть вже більше року, але як і раніше далекі до завершення.

Після Нового року в переговорах ще з'явилися дві сторонии власне Гройсман і мер Києва Віталій Кличко.

В такому - чотирибічному - форматі боку до кінця лютого нібито прийшли до рамкової домовленості про створення спільної партії.

Квоти повинні були бути розподілені наступним чином - 50% БПП, 30% "Народний фронт" і 20% Гройсман. У квоту Порошенко була також "вшита" частка Кличко, що відразу викликало невдоволення київського мера, який до цих пір числиться главою президентської партії "Солідарність".

Однак в березні, за інформацією видання, переговори про створення спільного проекту в черговий раз зайшли в глухий кут.

Як повідомили джерела і в оточенні Порошенка, і в керівництві "Народного фронту", від об'єднання відмовився прем'єр Володимир Гройсман.

"Об'єднання вже не буде точно. Сам "фронт", без Гройсмана, нам не цікавий. Навіщо нам додавати собі їх негатив?", - говорить співрозмовник в оточенні президента.

Ще одне джерело в АП також підтверджує вихід прем'єра з переговорів, але зазначає, що сторони можуть повернутися до обговорення спільного проекту пізніше.

Нагадаємо, що сам Гройсман публічно в кінці лютого заявив, що братиме участь в наступних парламентських виборах. А 16 березня в інтерв'ю "Радіо НВ" прем'єр сказав, що на президентські вибори 2019 року не піде.