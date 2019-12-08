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8 грудня • оновлено в 22:03
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"Нормандський" саміт: Пристайко назвав "червону лінію" для Зеленського

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Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що на саміті в "нормандському форматі" українська делегація повинна в першу чергу пам'ятати про інтереси народу як по один, так і по інший бік лінії розмежування.

Відповідну заяву він розмістив на сторінці в Facebook в неділю, 8 грудня, напередодні зустрічі лідерів Україн, Росії, Франції та Німеччини.

"Завтра, під час переговорів, ми в першу чергу повинні пам'ятати про інтереси всіх українців, розділених по лінії зіткнення російською агресією і пропагандою. Мир, безпека і розвиток в єдиній, демократичній країні – єдина мета президента і всієї переговорної команди", – написав він.

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Пристайко назвав "червону лінію" для Зеленського в Нормандії

Пристайко назвав "червону лінію" для Зеленського в Нормандії

УНІАН

Пристайко зазначив, що українська делегація їде до Парижа "в першу чергу заради наших полонених в російських в'язницях і заради наших громадян на окупованих територіях".

"Наша головна червона лінія, від якої не відступимо ні на один міліметр, – міжнародно визнаний державний кордон України", – підкреслив глава МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пристайко заявив, що переговори в Парижі ні в якому разі не повинні привести до поступок України.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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