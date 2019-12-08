"Нормандський" саміт: Пристайко назвав "червону лінію" для Зеленського

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що на саміті в "нормандському форматі" українська делегація повинна в першу чергу пам'ятати про інтереси народу як по один, так і по інший бік лінії розмежування.

Відповідну заяву він розмістив на сторінці в Facebook в неділю, 8 грудня, напередодні зустрічі лідерів Україн, Росії, Франції та Німеччини.

"Завтра, під час переговорів, ми в першу чергу повинні пам'ятати про інтереси всіх українців, розділених по лінії зіткнення російською агресією і пропагандою. Мир, безпека і розвиток в єдиній, демократичній країні – єдина мета президента і всієї переговорної команди", – написав він.

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Пристайко зазначив, що українська делегація їде до Парижа "в першу чергу заради наших полонених в російських в'язницях і заради наших громадян на окупованих територіях".

"Наша головна червона лінія, від якої не відступимо ні на один міліметр, – міжнародно визнаний державний кордон України", – підкреслив глава МЗС.

Завтра, во время переговорів, ми у Першу Черга маємо пам'ятати про Захоплення всех украинцев, розділеніх по Лінії Дотик російською агресією та пропагандою. Світ, безпека та розвиток в єдіній, Демократичній стране - єдина мета Президента и всієї переговорної командіровку. - Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 8, 2019

Завтра Нормандській саміт. Ми їдемо, в Першу Черга, заради наших полонених в российских тюрмах та заради наших громадян на окупованіх теріторіях. Наша головна червона лінія, від якої НЕ відступімо на Жодний міліметр, - міжнародно Визнання державний кордон України. - Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 8, 2019

Повне и постійне припиненням вогню, наш контроль над кордоном єдиної неподільної держави, роззброєння и Виведення незаконних Збройних Формування, Місцеві вибори за нашим законодавством - основні елементи позіції на завтра. Немає значення, за спільнім столом переговорів чи тет-а-тет - Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 8, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пристайко заявив, що переговори в Парижі ні в якому разі не повинні привести до поступок України.

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