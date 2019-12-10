Виставили вимоги щодо Донбасу: в НАТО звернулися до Росії після "нормандського" саміту

У НАТО привітали результати саміту в "нормандському форматі" й закликали Росію вивести свої війська з Донбасу.

Альянс також сподівається на повне виконання Мінських домовленостей усіма сторонами. Про це йдеться в заяві офіційної особи НАТО, передає "Укрінформ".

"Ми вітаємо нещодавній розвиток під час нормандського "саміту чотирьох". Це включає оновлення зобов'язань щодо повного припинення вогню, розвитку та імплементації плану розмінування, узгодження додаткових районів розведення сил і створення нових пунктів пропуску уздовж контактної лінії, а також звільнення та обмін ув'язненими під час конфлікту до кінця року", – зазначив представник організації.

Вказується, що такі кроки принесуть "конкретну користь народу України та можуть внести вклад у повну імплементацію Мінських домовленостей".

Результат "нормандської зустрічі" в заяві називається ключем для досягнення тривалого і мирного вирішення конфлікту.

Підкреслюється, що НАТО буде продовжувати підтримувати зусилля в "нормандському форматі", в форматі Тристоронньої контактної групи і в рамках ОБСЄ.

"Ми повторюємо наш заклик до Росії вивести свої війська, озброєння і припинити допомогу бойовикам на сході України. Союзники по НАТО рішуче підтримують суверенітет і територіальну цілісність України, а також її право самостійно вирішувати своє майбутнє", – йдеться в заяві офіційного представника Альянсу.

У НАТО закликали РФ вивести війська зі сходу України Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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