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22 листопада • оновлено в 10:51
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"Нормандський формат": ЄС висунула Росії й Україні вимоги щодо Донбасу

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У Європейському Союзі чекають, що влада України вживе заходів для полегшення життя людей, які потерпіли від російської війни на Донбасі. Що стосується РФ, то від неї Брюссель очікує прогресу в реалізації Мінських угод.

Про це заявив голова відділу відносин з країнами "Східного партнерства" зовнішньополітичної служби ЄС Річард Тіббельс, повідомляє DW.

За його словами, у Брюсселі бачать, що порушення припинення вогню на Донбасі тривають. Водночас у ЄС вказують на "обнадійливі" сигнали: обмін полоненими у вересні, розведення сил у Станиці Луганській, Золотому й Петрівському, розмінування, а також завершення 20 листопада будівництва мосту через річку Сіверський Донець у Станиці Луганській.

"Це були сміливі кроки української сторони", – зазначив єврочиновник, додавши, що тепер Брюссель очікує від Росії "не менш значимих кроків для просування Мінського процесу".

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Тіббельс вважає, що Москва могла б їх здійснити вже на саміті "нормандської четвірки", який відбудеться 9 грудня у Парижі.

Заразом у ЄС очікують від української влади нових кроків у контексті "інклюзивного" підходу до громадян України на території ОРДЛО, який задекларував президент країни Володимир Зеленський.

"Ми думаємо, що ще є речі, які Україна може зробити. А саме, посилити підтримку (людей. – Ред.) в соціальних питаннях. Таких, як виплата пенсій громадянам на непідконтрольних уряду територіях і виборчі права внутрішньо переміщених осіб", – заявив Тіббельс.

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За його словами, Україна нещодавно пообіцяла Євросоюзу ухвалити закон про виборчі права таких осіб до кінця 2019 року.

Підсумовуючи, чиновник ЄС висловив повну підтримку роботі "нормандської четвірки" і Тристоронній контактній групі в Мінську. Тіббельс додав, що в Брюсселі з надією очікують того дня, "коли імплементацію Мінська буде завершено, і ЄС буде готовий грати провідну роль у відновленні Донбасу".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Європейський Союз нормандський формат
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