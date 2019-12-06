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7 грудня • оновлено в 00:28
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Зустріч Зеленського та Путіна: Парубій назвав найбільшу помилку України

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Спікер Верховної Ради України 8-го скликання Андрій Парубій заявив, що найбільшою помилкою президента Володимира Зеленського на саміті "нормандського формату" може бути віра в те, що глава Росії Володимир Путін нібито хоче миру.

Про це політик сказав у прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 9 грудня (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Путін не хоче жодного миру. Путін розуміє лише мову сили. Будь-яку іншу мову він не усвідомлює. І якщо на переговорах ми будемо у великій ілюзії, що з Путіним можна домовитися, це буде одна з найбільших переговорних помилок української сторони", – сказав він.

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Він додав, що Путін проявляв агресію й до інших країн. "Ми бачимо це не тільки в Україні. На наших очах падають Молдова і Білорусь. Вони [росіяни] намагаються впливати на всі країни, де вони почали окупувати території, як у Грузії", – додав Парубій.

Андрій Парубій у студії "Свободи слова"

Андрій Парубій у студії "Свободи слова"

Скрін відео

Пропонуємо подивитися трансляцію ефіру:

Як писав OBOZREVATEL, в ефірі ток-шоу Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей стане можливим тільки тоді, коли Україна буде повністю контролювати кордон із Росією.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Свобода слова Савіка Шустера Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Зеленський Андрій Парубій Володимир Путін Савік Шустер
Місце
Україна
Теги
політика переговори щодо Донбасу нормандський формат
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Bruse Colin
Bruse Colin
П а р а ш а уже начала самоликвидироваться, да и )(уйлу мало уже на этом свете осталось
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Mega Death
Mega Death
Какие предлагает варианты? До последнего украинца?)))
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Mega Death, отрезать тебя от интернет на год.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, мы вас накажем... кара неизбежна...
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