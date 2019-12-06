Зустріч Зеленського та Путіна: Парубій назвав найбільшу помилку України

Спікер Верховної Ради України 8-го скликання Андрій Парубій заявив, що найбільшою помилкою президента Володимира Зеленського на саміті "нормандського формату" може бути віра в те, що глава Росії Володимир Путін нібито хоче миру.

Про це політик сказав у прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 9 грудня (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Путін не хоче жодного миру. Путін розуміє лише мову сили. Будь-яку іншу мову він не усвідомлює. І якщо на переговорах ми будемо у великій ілюзії, що з Путіним можна домовитися, це буде одна з найбільших переговорних помилок української сторони", – сказав він.

Він додав, що Путін проявляв агресію й до інших країн. "Ми бачимо це не тільки в Україні. На наших очах падають Молдова і Білорусь. Вони [росіяни] намагаються впливати на всі країни, де вони почали окупувати території, як у Грузії", – додав Парубій.

Андрій Парубій у студії "Свободи слова" Скрін відео

Пропонуємо подивитися трансляцію ефіру:

Як писав OBOZREVATEL, в ефірі ток-шоу Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей стане можливим тільки тоді, коли Україна буде повністю контролювати кордон із Росією.

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