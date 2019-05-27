"Ніякого копромісу": Парубій звинуватив команду Зеленського в брехні про вибори

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій звинуватив представника президента України Руслана Стефанчука в брехні про домовленості з головами фракцій парламенту з приводу нового виборчого законодавства.

Про свої претензії він заявив під час погоджувальної ради депутатських фракцій і груп, передає "Прямий" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Під час консультацій з президентом України 21 травня голова Верховної Ради, його заступники та лідери фракцій і груп зазначили, що поки немає можливості швидко і якісно ухвалити відкриті виборчі списки. Тому учасники зустрічі погодили компромісне рішення – підтримати зміни до чинного закону про вибори народних депутатів, які скасовують мажоритарну систему й зменшують прохідний бар'єр до 3%", – процитував Парубій повідомлення з сайту Адміністрації президента.

Спікер парламенту зазначив, що ця цитата використана для дискредитації Верховної Ради України.

Андрій Парубій "Слово і Діло"

"Хочу заявити, що як учасник цієї зустрічі, ніякого ні компромісу, ні консенсусу не було досягнуто щодо закритих списків. І я прошу голів фракцій це підтвердити й надалі не дискредитувати найвищий законодавчий орган і голів фракцій. Вимагаю публічно надати стенограму наших консультацій (з президентом. – Ред.)", – заявив Парубій.

"Я дав офіційний запит, щоб ця стенограма була передана всім учасникам зустрічі, оскільки ми обговорювали не приватні моменти – ми проводили консультації, передбачені Конституцією, і я сподіваюся, що в найближчі дні на мій запит – і я впевнений, що це буде підтримано всіма главами фракцій, – щоб суспільство могло бачити, як проходили переговори", – цитує позицію спікера парламенту Інтерфакс-Україна.

Парубій також додав, що завданням нинішнього скликання парламенту є ухвалення виборчого законодавства, яке передбачає вибори за відкритими списками.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

20 травня на інавгурації президент України Володимир Зеленський заявив про рішення розпустити парламент.

21 травня він провів зустріч з головами парламентських фракцій, на якій обговорив проведення дострокових виборів в Раду.

У цей же день президент підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

Стефанчук заявив, що позачергові вибори до Верховної Ради можуть пройти за старим законодавством, тобто за змішаною виборчою системою, якщо Верховна Рада відмовляється міняти закон про вибори.

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