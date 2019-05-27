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"Ніякого копромісу": Парубій звинуватив команду Зеленського в брехні про вибори

25.9тЧитати матеріал російською

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій звинуватив представника президента України Руслана Стефанчука в брехні про домовленості з головами фракцій парламенту з приводу нового виборчого законодавства.

Про свої претензії він заявив під час погоджувальної ради депутатських фракцій і груп, передає "Прямий" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Під час консультацій з президентом України 21 травня голова Верховної Ради, його заступники та лідери фракцій і груп зазначили, що поки немає можливості швидко і якісно ухвалити відкриті виборчі списки. Тому учасники зустрічі погодили компромісне рішення – підтримати зміни до чинного закону про вибори народних депутатів, які скасовують мажоритарну систему й зменшують прохідний бар'єр до 3%", – процитував Парубій повідомлення з сайту Адміністрації президента.

Спікер парламенту зазначив, що ця цитата використана для дискредитації Верховної Ради України.

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Андрій Парубій

Андрій Парубій

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"Хочу заявити, що як учасник цієї зустрічі, ніякого ні компромісу, ні консенсусу не було досягнуто щодо закритих списків. І я прошу голів фракцій це підтвердити й надалі не дискредитувати найвищий законодавчий орган і голів фракцій. Вимагаю публічно надати стенограму наших консультацій (з президентом. – Ред.)", – заявив Парубій.

"Я дав офіційний запит, щоб ця стенограма була передана всім учасникам зустрічі, оскільки ми обговорювали не приватні моменти – ми проводили консультації, передбачені Конституцією, і я сподіваюся, що в найближчі дні на мій запит – і я впевнений, що це буде підтримано всіма главами фракцій, – щоб суспільство могло бачити, як проходили переговори", – цитує позицію спікера парламенту Інтерфакс-Україна.

Парубій також додав, що завданням нинішнього скликання парламенту є ухвалення виборчого законодавства, яке передбачає вибори за відкритими списками.

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Тема
позачергові вибори в Раду
Особи
Андрій ПарубійРуслан СтефанчукВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Команчо Горослав
Команчо Горослав
Чуваки! (обращаюсь в Вам в стиле нового преза) - посмотрите на рожу представителя преза в Раде. Не думайте, что он будет страдать за вашу жизненную ЛЯПОТУ. Такая рожа говорит о том, что он сам на себя х.. забил и зарядку перестал делать в 3-классе, а только жрал без меры. Такие безобразно омордатившиеся и обрюхатившиеся сами на себя давно наплевали, а тут вы к ним с дыркой в крыше-дорогой разбитой. Вона Юзик в депутаты тоже прется - тоже барабан огоГО!
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Зеленскому - импичмент..Парубия - на цраствие...Это следующий этап. Потому что каждый следующий этап в Неньке по тупости фееричнее предыдущего. Поступательное движение в задницу уже не остановить.
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
гнать зелю коломойского вместе с их командой нахер из страны.хай едут на расию и там трахают мозг хуйлу.
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Команчо Горослав
Команчо Горослав
Русский Крымчанин, Чувырло - сгинь и не воняй
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Sirko Bogdan, на Парубия в России уже уголовное дело заведено. Так что это не Парубий, это Парубия трахать будут... на зоне... и не в мозг...
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