Ніяких альтернатив: Україна виступила з жорсткою позицією по ЄС

Україна не розглядає будь-які пропозиції Євросоюзу, які спрямовані на заміну євроінтеграції.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба під час спільного засідання комітетів з питань зовнішньої політики та євроінтеграції, передає УНН.

За його словами, європейські партнери час від часу пропонують Україні різні альтернативи євроінтеграції.

"Курс на європейську інтеграцію залишається незмінним... Ми не сприймаємо будь-яких спроб підмінити інтеграцію співпрацею або просто взаємодією - ми на все дивимось, чи допомагає нам крок інтегруватися в Європейський союз чи не допомагає...

Нас цікавлять тільки механізми, які допомагають нашій інтеграції, - будь-які механізми, які намагаються її підмінити і запропонувати якусь альтернативу Україна не сприймає як дієві і життєздатні", - сказав він.

Ілюстрація, Україна-ЄС

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