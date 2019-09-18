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18 вересня • оновлено в 18:24
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Ніяких альтернатив: Україна виступила з жорсткою позицією по ЄС

1.7т Читати матеріал російською

Україна не розглядає будь-які пропозиції Євросоюзу, які спрямовані на заміну євроінтеграції.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба під час спільного засідання комітетів з питань зовнішньої політики та євроінтеграції, передає УНН.

За його словами, європейські партнери час від часу пропонують Україні різні альтернативи євроінтеграції.

"Курс на європейську інтеграцію залишається незмінним... Ми не сприймаємо будь-яких спроб підмінити інтеграцію співпрацею або просто взаємодією - ми на все дивимось, чи допомагає нам крок інтегруватися в Європейський союз чи не допомагає...

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"Нам це не потрібно!" Кулеба зробив різку заяву про Україну в ЄС

Нас цікавлять тільки механізми, які допомагають нашій інтеграції, - будь-які механізми, які намагаються її підмінити і запропонувати якусь альтернативу Україна не сприймає як дієві і життєздатні", - сказав він.

Ілюстрація, Україна-ЄС

Ілюстрація, Україна-ЄС

Раніше OBOZREVATEL докладно розповідав, що отримала Україна від Асоціації з ЄС за 5 років.

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Особа
Дмитро Кулеба
Місце
Україна
Тег
Європейський Союз
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Белый господин
Белый господин
Нидерланды подписали ассоциацию только с условием, что Украина не станет членом ЕС. Мне вас жаль, если вы не можете понять такую простую вещь.
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руденко евгений
руденко евгений
Белый господин, нас не надо жалеть, ведь и мы б никого не жалели...
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