Німців не надто цікавлять доплати за купівлю електрокарів і "гібридів"

Власники нових електромобілів і "гібридів" у Німеччині отримують премії за купівлю таких авто - 4 або 3 тисячі євро. Профільне відомство повідомило про стриману зацікавленість покупців.Покупці автомобілів у Німеччині виявляють стриманий інтерес до премій за купівлю електрокарів і гібридних авто. У 2018 році у країні надійшла 44 601 заявка на отримання таких доплат. Це майже на сім тисяч більше, ніж роком раніше, повідомили у Федеральному відомстві економіки й експортного контролю Німеччини (BAFA) в четвер, 3 січня.

Доплата за купівлю електрокара в Німеччині становить 4 тисячі євро, гібридного автомобіля - 3 тисячі. Усього після початку цієї програми надійшла 91 тисяча заявок, із яких дві третини - на купівлю електроавтомобілів. Близько 50 тисяч заявок подали компанії, 40 тисяч - приватні особи.

Найпопулярнішими в Німеччині є електрокари й "гібриди" від BMW, Volkswagen, Renault і Smart. Менш популярні - Streetscooter, Audi й Mitsubishi, зазначає інформагенція dpa.

Німецький уряд і автовиробники порівну ділять загальний бюджет премій - 1,2 мільярда євро. Таким чином уряд прагне стимулювати попит на електромобілі. Очікувалося, що коштів вистачить на преміювання купівлі щонайменше 300 тисяч авто, однак кількість заявок поки відчутно менша. Премії запровадили у 2016 році. Їх виплачуватимуть до кінця червня 2019-го.

Світовий лідер у сфері електромобільності - Норвегія. У 2018 році майже кожен третій новий автомобіль, проданий у цій країні, був електрокаром. Загалом торік у Норвегії продали 148 тисяч нових машин.

Аби скоротити обсяги викидів шкідливих речовин, уряд Норвегії звільнив власників електрокарів майже від усіх податків і зборів, а також дозволив їм безкоштовно паркуватися.