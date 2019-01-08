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Німецькі сауни: голі жінки та чоловіки разом паряться (відео)

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Кореспондентка DW ділиться враженнями про німецьку сауну і пояснює, чому німці паряться голяка. Чи вдалося їй побороти "культурний шок"? Дивіться про один з масових і улюблених видів відпочинку німців.Бути голим у сауні для німців - це відчуття свободи. Але свободи не абсолютної. Є суворі правила, яких слід дотримуватися в німецькій сауні. Правило номер один - жодного одягу. Правило номер два - між вашою шкірою і будь-якою поверхнею сауни завжди має бути рушник. Правило номер три: жодних розмов. Апогей будь-якого походу в сауну - це так званий Aufguss - піддача пари. І це - щось особливе!.. Ось як все відбувається:

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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