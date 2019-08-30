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Микола Томенко
Микола Томенко
Український політик Всі статті автора

Унікальні "фішечки" нової Верховної Ради

3.6т

Унікальні "фішечки" нової Верховної Ради

1. Унікальна депутатська група "За майбутнє" із колишніх депутатів партій Януковича, Яценюка, Коломойського і Порошенка;

2. Унікальна система голосування за законопроекти і постанови, текстів, яких досі не має на офіційному сайті ВР;

3. Унікальний тимчасовий міністр по боротьбі з ПУТЧАМИ;

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4. Унікальні міністерства, які поєднали "ворогуючі" місії й завдання (енергетика і екологія в одному міністерстві – це найбільш неповторна ідея);

5. Унікальний комітет зі свободи слова із … 5 депутатів представників двох фракцій.

6. Унікальна, чисто лібертаріанська, постанова про висвітлення діяльності ВР, де в пункті 2. дана вказівка агентству УКРІНФОРМ "на вимогу Голови ВР безкоштовно передавати тексти його екстрених виступів та заяв з важливих питань державного життя"?!

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7. Унікальна розсадка депутатів, яка дає можливість українському народу через журналістів-посередників, які владі не потрібні, вивчати нову ментальність нових слуг народу;

8. І унікальні нові депутати, які не розуміють, як можна жити на таку ганебно низьку депутатську зарплату (35+35+помічники+ проживання+транспорт+відрядження…) і як можна сидіти в таких незручних кріслах?!

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Автор
Микола Томенко Микола Томенко
Тема
Реформи в Україні
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України реформа
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