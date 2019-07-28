Дочекалися:
27 і 28 липня в Києві з нагоди Дня хрещення Київської Русі-України заплановано аж три хресні православні ходи (від ПЦУ, УПЦ Київського і московського патріархатів)?!
Нагадую, що минулі роки було ДВІ! А про ОДНУ - лише продовжуємо мріяти!
чому?
Бо багато політиків від православ‘я діють рівно протилежно до християнських заповідей та біблейських настанов.
Нагадаю, що в Україні "християнські" політики призупинили, а через КС і скасували, дію 8 заповіді Божої – не кради, а три головні смертні гріхи у Православ‘ї - гординя, марнославство і жадібність стали нормою публічного і владного життя!
Показушна релігійність політиків взагалі антибіблійна, бо стережіться тих, хто перші на лавках, перші на місцях для прийняття ...і молиться довго напоказ…
А ті священники, що улесливо служать щонайперше багатіям, певно теж забули, що "верблюдові легше увійти через вушко голки, ніж багатому в Боже царство потрапити".
І дім божий не потрібно перетворювати на базар й пускати туди крамарів...
Отож, пам‘ятаємо:
Доки на чолі хресної ходи будуть політики або бізнесмени,
доти на День хрещення у Києві буде три хресні ходи!
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Хрещення" на сайті "OBOZREVATEL".
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.