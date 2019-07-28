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Микола Томенко
Микола Томенко
Український політик Всі статті автора

Три хресні ходи з нагоди одного Дня хрещення

4.2т

Дочекалися:

27 і 28 липня в Києві з нагоди Дня хрещення Київської Русі-України заплановано аж три хресні православні ходи (від ПЦУ, УПЦ Київського і московського патріархатів)?!

Нагадую, що минулі роки було ДВІ! А про ОДНУ - лише продовжуємо мріяти!

чому?

Бо багато політиків від православ‘я діють рівно протилежно до християнських заповідей та біблейських настанов.

Нагадаю, що в Україні "християнські" політики призупинили, а через КС і скасували, дію 8 заповіді Божої – не кради, а три головні смертні гріхи у Православ‘ї - гординя, марнославство і жадібність стали нормою публічного і владного життя!

Показушна релігійність політиків взагалі антибіблійна, бо стережіться тих, хто перші на лавках, перші на місцях для прийняття ...і молиться довго напоказ…

А ті священники, що улесливо служать щонайперше багатіям, певно теж забули, що "верблюдові легше увійти через вушко голки, ніж багатому в Боже царство потрапити".

І дім божий не потрібно перетворювати на базар й пускати туди крамарів...

Отож, пам‘ятаємо:

Доки на чолі хресної ходи будуть політики або бізнесмени,

доти на День хрещення у Києві буде три хресні ходи!

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Автор
Микола Томенко Микола Томенко
Тема
Хрещення
Місце
Україна
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Доки на чолі хресної ходи будуть політики або бізнесмени, доти на День хрещення у Києві буде три хресні ходи!..." - доти, доки в УКРАЇНСЬКІЙ політиці будуть такі політики, як пан Микола, не бачити нам НАШОЇ УКРАЇНСЬКОЇ, ОБ'ЄДНАНОЇ церкви. Поділяти людей треба НЕ НА поганих бізнесменів і їх працівників, які, згідно філософії микол, КРАЩІ за будь якого бізнесмена, а на людей порядних і непорядних.
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Ш. Олег
Ш. Олег
"… заплановано аж три хресні православні ходи (від ПЦУ, УПЦ Київського і московського патріархатів)! Нагадую, що минулі роки було ДВІ! А про ОДНУ - лише продовжуємо мріяти! Чому?" - А и правда - почему? Может быть, потому, что не нужно было уходить в раскол Филарету? А потом создавать нежизнеспособного симулякра-ПЦУ?
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Надежда Вера
Надежда Вера
Томенко хоче бути у тренді ( шарії, Г+Г, мертвечуки), а як же бути з першою особою у Київській Русі кн. Володимиром? Може і йому б Томенко не порадив би бути на Хрещення 1031 рік тому?
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