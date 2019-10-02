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2 жовтня • оновлено в 18:01
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Микола Томенко
Микола Томенко
Український політик Всі статті автора

Статус Донбасу: порівняння формул Порошенка і Зеленського

4.5т

Я не про формулу Штанмаєра.

Я про формули Президентів України Порошенка і Зеленського.

Отож, яким бачив Президент Порошенко статус Донбасу:

- згідно Закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, який голосувався тричі в 2015,2017 та 2018 році з ініціативи Порошенка це фактична територіальна автономія - особливий порядок призначення прокурорів та суддів;

відмінний від загального економічного режиму здійснення господарської та інвестиційної діяльності;

затвердження державної цільової програми для відновлення економіки;

право на укладення угод з Росією про прикордонне співробітництво;

створення загонів народної міліції;

регіональний статус російської мови;

недопущення кримінального переслідування

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"Формула Штайнмайера": сохраняйте спокойствие и не паникуйте

Наступним кроком узаконення особливого статусу Донбасу стала пропозиція Президента Порошенка про внесення до Конституції відповідно до Розділу 15 "Перехідні положення" пункту 18 з таким текстом: "Особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей визначаються окремим законом".

За визначення особливого статусу Донбасу в Конституції України проголосували 265 депутатів:

115 з Блоку Петра Порошенка на чолі з керівником фракції Юрієм Луценком та Володимиром Гройсманом з Іриною Геращенко;

69 - Народного фронту з Андрієм Парубієм;

38 - Опозиційного блоку на чолі з Бойком, Льовочкіним, Шуфричем й позафракційним Ківаловим;

14 - Волі народу (Онищенко,Поплавський. Литвин..);

11 - Відродження (Яценко, Зубик, Кіссе..)

5 - Самопомочі (Гопко, Кривенко, Єднак, Пташник,Кишкар).

Нагадаю,що я не голосував за конституційне узаконення особливого статусу Донбасу!

Далі, коли стало зрозуміло, що у ВР не має 300 голосів, депутати БПП та НФ звернулися до КС щодо можливості розглядати ці зміни до Конституції не на наступній черговій, а на будь-якій сесії. І принциповий КС погодився з цим. Таким чином, ініціатива Порошенка конституційно узаконити статус Донбасу досі не скасована!

Тепер щодо особливого статусу Донбаса від Президента Зеленського. Якщо не входити в деталі, він пропонує лище одну суттєву відмінність від формули Порошенка- особливий статус Донбасу закріпити не в Конституції, а в Законі, який матиме не тимчасовий,а постійний статус.

Тобто. все абсолютно ідентично, окрім меншого ступеня парламентської легітимності - у Порошенка, щоб ухвалити чи відмінити особливий статус Донбасу треба 300голосів, у Зеленського відповідно - 226.

Між іншим, аргументи щодо необхідності узаконення особливого статусу Донбасу у Порошенка і Зеленського майже 100 відсотково збігаються.

Раджу порівняти звернення Порошенка від 31 серпня 2015 року та виступ Зеленського від 1 жовтня 2019 року.

Мій висновок.

Отож і формула Порошенка, і формула Зеленського прямо суперечать Конституції України, зокрема статті 2 "Україна є унітарна держава" та не відповідають національним інтересам держави.

Також нагадаю, що поява будь-якої нової автономії у складі унітарної України можливе лише через згоду українського народу на всеукраїнському референдумі.

І останнє - мусимо врешті-решт запропонувати формулу України, а не Штанмаєра чи Порошенка або Зеленського.

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Автор
Микола Томенко Микола Томенко
Місце
Україна
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Як показав досвід, жодне слово у жодному виступі Зеленського не має значення. його в любий момент кожна мендель може оголосити жартом.
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
А іншого окрім, як тягнути час і розбудовуватись - немає
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Интересно, а гос.переворот в 14.г. соответстововал "Конституции Украины, в частности статьи 2 "Украина является унитарное государство""?
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