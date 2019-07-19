Ми – унікальна країна. У нас є багато структур, які утримуються за рахунок державного бюджету, але немає порядку в цій сфері.

Зараз функціонує Державний комітет з питань телебачення та радіомовлення, туди входить фінансування суспільного мовлення, а це більше мільярда і плюс на утримання комітету, а це близько ста мільйонів. Я був одним з тих, хто виступав за роздержавлення ЗМІ, тому виникає логічне питання: навіщо нам державний комітет?

Стець в свій час пролобіював створення Міністерства інформаційної політики, яке нам коштує більше півмільярда гривень. Ця структура розповсюджує соціальну рекламу, інколи це була реклама, де розповідали який Порошенко хороший.

Також маємо Національну раду з питань телебачення та радіомовлення, яка обходиться близько 150-200 млн грн. При Верховній Раді також діє Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики.

За такої великої кількості різних відомств ми все одно маємо повний хаос.

Я не проти ідеї створення Ради при Президентові. Але я б на місці Зеленського не спішив, а зробив так званий жорсткий аудит структур, які вже існують.

По-перше, потрібно ліквідувати Міністерство інформаційної політики та держтелерадіо. Функцію мовлення закордоном може виконувати навіть Міністерство гуманітарної політики.

По-друге, треба вирішувати що робити з суспільним мовленням. Виділяти бюджетні кошти на те, щоб на каналі розповідали про особливості корейської кухні – це занадто.

Тільки після цього можна вийти на ті проблеми, які потрібно вирішувати і говорити про створення нової структури.

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