На текущий момент россияне проходят следственные действия. Недавно в отношении всех 24 военнопленных были начаты психологические экспертизы. Ожидаем в первые две недели апреля их проведут, хотя мы и выступали против. Кроме этого, российские правоохранители назначили баллистическую экспертизу. Следователи решили проверить боевую способность артиллеристских установок на катерах “Бердянск” и “Никополь”.

В отношении всех военнопленных будет проводиться ознакомление о назначении этой экспертизы. Ожидаем, что 15 апреля состоится новый суд о продлении сроков содержания под стражей в Лефортовском суде, куда их будут доставлять.

Пока мы не знаем, на сколько следствие просит продлить, но уже будет понятно, что по крайней мере срок следствия продлят. Сейчас он установлен до 25 мая.

Скорей всего апрель будет насыщенным месяцем. Надеюсь, психиатрических экспертиз не будут проводить, но это маловероятно. Боюсь, что их проведут без наших адвокатов.

До выборов в Верховную Раду в октябре никаких действий российские власти предпринять не будут. На сколько мне известно, дискуссия по обмену российских граждан, находящихся в Украине, обвиняемых в террористических действиях и в убийствах на Донбассе — все эти разговоры заморожены до результатов президентских выборов. По всей видимости до конца апреля.

Росвласти пытаются использовать моряков как рычаг для воздействия на внутриполитическую ситуацию в Украине. Это безусловно будет приурочено к выборам в Верховную Раду. Их задача — завести явных или тайных апологетов Кремля.

По всей видимости некоторым политическим силам будет отдана роль переговорщиков или перевозчиков для моряков. Тем более у некоторых уже есть такой опыт и они регулярно ездят в Москву. Не исключаю, для того, чтобы продемонстрировать бездеятельность украинской власти и придать популярности оппозиционным силам, вполне возможен такой расклад.

Учитывая сроки следствия, раньше конца лета вряд начнутся переговоры по существу. Они скорей всего будут осенью и по результатам следствия определять политическую конфигурацию по-существу.

Другая история — ситуация в Крыму и она достаточно напряженная. Видим, что российские власти провели акцию устрашения. Одновременно в 25 домах в разных точках полуострова провели обыски и задержания. На текущий момент задержано 23 человека, причем 3 задержали в Ростове-на-Дону.

В большинстве своем это активисты организации “Крымская солидарность”, которая объединяет родственников и друзей политических заключенные. Это продолжение репрессивной политики, преследование по расовому и национальному признакам.

Можно говорить о начале этнических чисток. Тем более, учитывая недавнее заявление так называемого главы Крыма Аксенова (Сергея Аксенова. — Ред.), который сказал, мол “не нравится в российском Крыму — уезжайте”. По видимому крымских татар будут таким образом замещать людьми с материка.

Ситуация критическая, имеем почти 100 политзаключенных, с учетом последних событий. Из них порядка половины крымских татар. Сейчас около 160 детей остались без отцов, которых забрали по тюрьмам. Под выборы ситуация не поменяется, это же характерная политика для авторитарного режима — подавлять инакомыслие.

Не исключаю, что подобная жестокость может быть обусловлена радикализацией крымских татар, по примеру жителей Северного Кавказа, что впоследствии стало поводом для поквартальных зачисток. А остальные даже голову поднять не смогут.

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