Українська влада не виконує жодних примх Росії і займає жорстку позицію в переговорах щодо Донбасу.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" увечері в п'ятницю, 5 червня. Так він відповів на слова критиків, які поширюють повідомлення про "капітуляцію".

"Ніхто в українській владі не виконує жодних примх Кремля!" – сказав дипломат, зазначивши, що перебуває в переговорному процесі з РФ із 2014 року.

Кулеба наголосив, що Україна не буде вести прямий діалог з "Л/ДНР" і вимагає виведення російських військ і повернення контролю над кордоном.

"Найкраща оцінка – це оцінка ворога. І коли ворог кидається на мене, на Олексія [Резнікова], на президента, і починає критикувати, що ми занадто жорсткі і неконструктивні, а тут ми приходимо і вислуховуємо, що виконуємо забаганки Кремля, то щось не сходиться в цій картинці", – зазначив Кулеба.

Дмитро Кулеба

Як писав OBOZREVATEL, раніше віцепрем'єр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков закликав підписантів Будапештського меморандуму допомогти Україні в боротьбі проти Росії.

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