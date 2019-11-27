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29 листопада • оновлено в 11:58
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"Ніхто не може висловитися!" Виключений зі "Слуги народу" нардеп розповів про диктатуру в партії

2.3т
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Керівництво "Слуги народу" насильно збирало підписи за виключення нардепа Антона Полякова. При цьому ні висловитися проти, ні виступити виключенному парламентареві ніхто не дав.

Як розповів сам обранець в інтерв'ю OBOZREVATEL, незважаючи на гучні заяви керівництва монобільшості, він все ще офіційно перебуває в партії. Щоб виключити – треба провести повноцінні збори, але для цього немає ні статуту, ні положення партії.

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"Після того, як навіть половини фракції не було на засіданні, вручну проти мене почали збирати підписи у залі. Ми самі розуміємо, що збір підписів – трохи інше.

Анна Скороход і Антон Поляков

Анна Скороход і Антон Поляков

Немає можливості ні у людей висловитися, ні у мене. Тож коли пішли по залу збирати – це повна маячня. До мене підходили і розповідали, як від них вимагали проголосувати проти мене. Зараз же процес зупинився: хто поїхав на округи, хто по комітетах – заявив Поляков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Володимир Іванов Володимир Іванов
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Особи
Антон Поляков Ганна Скороход
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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