"Ніхто не може висловитися!" Виключений зі "Слуги народу" нардеп розповів про диктатуру в партії

Керівництво "Слуги народу" насильно збирало підписи за виключення нардепа Антона Полякова. При цьому ні висловитися проти, ні виступити виключенному парламентареві ніхто не дав.
Як розповів сам обранець в інтерв'ю OBOZREVATEL, незважаючи на гучні заяви керівництва монобільшості, він все ще офіційно перебуває в партії. Щоб виключити – треба провести повноцінні збори, але для цього немає ні статуту, ні положення партії.
"Після того, як навіть половини фракції не було на засіданні, вручну проти мене почали збирати підписи у залі. Ми самі розуміємо, що збір підписів – трохи інше.
Анна Скороход і Антон Поляков
Немає можливості ні у людей висловитися, ні у мене. Тож коли пішли по залу збирати – це повна маячня. До мене підходили і розповідали, як від них вимагали проголосувати проти мене. Зараз же процес зупинився: хто поїхав на округи, хто по комітетах – заявив Поляков.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
На закритому засіданні фракції "Слуга народу" 15 листопада було ухвалене рішення виключити з її лав народних депутатів Анну Скороход та Антона Полякова.
За день до цього Скороход заявила, що правоохоронні органи затримали її чоловіка Олексія Алякіна, аби помститися за те, що вона відмовилася голосувати за земельну реформу.
У Генпрокуратурі заявили, що Алякін оголошений у міжнародний розшук і його затримали за підозрою в особливо великому шахрайстві.
Скороход розповіла, що "слуги" отримують зарплати "у конвертах".
Поляков зі свого боку оприлюднив запис розмови "слуг народу" з поліцією Кривого Рогу. Юрій Корявченков (Юзик) на ньому розповідав правоохоронцям, що і з ким "вирішувати".
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