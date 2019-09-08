"Нічого писати не буду!" Звільнений в'язень Кремля зробив першу заяву

Політв'язень Кремля Олександр Кольченко, який 7 вересня повернувся в Україну, заявив, що не підписував прохання про помилування.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Громадське" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

У СІЗО в Москві, як розповів українець, його завели в кабінет, де співробітник дав зразок прохання.

"Я читаю – там прохання про помилування. "Я, такий-то, визнаю свою провину..." Кажу: спасибі, нічого не буду писати", – сказав Кольченко.

На питання співробітника СІЗО, чи хоче Олександр повернутися назад, він відповів, що йому байдуже.

"Співробітник такий: "Добре, ви вже написали". І пішов", – додав він.

Після повернення на батьківщину Кольченко також розповів, що в російському літаку по дорозі в Київ українцям пропонували горілку.

Олександр Кольченко 24 Канал

Нагадаємо, Олександр Кольченко пробув в ув'язненні в російських в'язницях майже 5 років. Його заарештували в Криму і засудили за участь у "терористичній організації" до 10 років ув'язнення разом із кримським режисером Олегом Сенцовим.

Покарання чоловік відбував у виправній колонії №6 у російському Копійську (Челябінська область).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна і Росія в суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві і Києві.

Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Останніх в результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував великий обмін, заявивши, що і він, і Путін виконали обіцяне.

Обмін полоненими між Зеленським і Путіним викликав ажіотаж на Заході.

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