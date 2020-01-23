"Нічого нового": роботу команди Зеленського в Давосі оцінили на "трійку"

Виступ президента України Володимира Зеленського на форумі у Давосі, представлений як "спеціальне звернення", не виправдав очікувань.

Таку думку висловив у ефірі ObozTV експерт-міжнародник Українського інституту аналізу та менеджменту політики (УІАМП) Володимир Воля. Він оцінив роботу команди Зеленського в Давосі на "трійку".

"Якщо оцінювати роботу команди президента з підготовки візиту першої особи на цей форум за 5-бальною шкалою – то це "трійка", – категорично заявив Воля.

По-перше, пояснив експерт, у Зеленського не виявилося жодних "фішок".

"Хтось зробив зауваження у Фейсбуці: ось була Ґрета Тунберґ, а чому не привезли і не показали нашого студента, який ще школярем винайшов технологію переробки опалого листя на папір?" – навів він приклад (йдеться про українця Валентина Фречка. – Ред.).

По-друге, за словами Волі, виступ президента України подали як "спеціальне звернення", однак при цьому Зеленський не сказав нічого нового.

"Або ви дійсно даєте те, що відповідає заявленому статусу "спеціального звернення", або – якщо там буде "що попало" – ви втратите довіру тих, хто звертає увагу на ваші слова. І коли ви наступного разу скажете "спеціальне звернення", то всі подумають: "А, це як у Давосі"... Бо нічого нового президент у Давосі не сказав", – наголосив він.

Міжнародник висловив думку, що погано підготовлена промова Зеленського свідчить про непрофесіоналізм його команди.

"Я припускаю, що все це було майже експромтом. Хтось накидав виступ президента, виходячи з того, що він говорив раніше. Президент наче вперше побачив цей текст, бо навіть читати з аркуша можна було набагато виразніше", – зазначив Воля.

Зеленський на форумі в Давосі president.gov.ua

OBOZREVATEL нагадує:

Ювілейний 50-й Всесвітній економічний форум у Давосі (Швейцарія) відкрився 21 січня і триватиме до 24-го. Учасниками ВЕФ-2020 стали 3000 осіб зі 117 країн світу, причому 53 із них – це лідери держав, серед яких і президент України Володимир Зеленський.

Зеленський виступив на форумі 22 січня. Він закликав західних інвесторів вкладати гроші в Україну і заявив, що завдання України – стати лідером Східної та Центральної Європи. Повний текст і відео – дивіться тут.

Промову Зеленського вже піддали критиці. Так, експерт із управління репутацією Борис Тизенгаузен звернув увагу на те, що деякі гості форуму вставали і виходили із зали просто під час виступу президента України.

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