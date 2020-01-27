"Ні" тоталітарним ідеологіям!" Зеленський розповів, про що домовився з Дудою

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Трансляція спільного брифінгу з'явилася у telegram-каналі Офісу президента України. Зазначається, що Зеленський прибув з візитом до Польщі для участі в пам'ятних заходах у місті Освенцимі, приурочених до 75-ї річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау.

Польський президент подякував Зеленському за його присутність на цих заходах.

"Спасибі вам, пане президенте, що ви прибули на ці урочистості. Хотів вам подякувати за вашу присутність і вашу позицію в Єрусалимі, що віддали честь полякам, які рятували євреїв за часів Другої світової війни", – повідомив Дуда.

Володимир Зеленський зустрівся з Анджеєм Дудою

Він додав, що також на зустрічі були обговорені питання російсько-українскої війни та міжнародного співробитництва.

"Питання щодо окупації Донецької та Луганської областей і Криму для нас однозначне – ми вимагаємо повернення переваги міжнародного права і непорушення норм цього права, повернення територіальной цілісності України. І Україна тут завжди може розраховувати на нашу однозначну позицію", – зазначив Дуда.

Він додав, що запропонував українському президентові спільно увічнити пам'ять польських і українських солдатів, які боролися у 1920 році з нападом більшовиків. За його словами, багато історичних питань, які були в емпасії, тепер послідовно вирішуються.

Зеленський також подякував президенту Польщі за зустріч.

Робочий візит Зеленського до Республіки Польща president.gov.ua

"Ми домовилися зміцнювати наше стратегічне партнерство, нам вдалося знизити градус емоцій навколо загального трагічного минулого... У наших відносинах ми акцентуємо увагу на тому, що нас об'єднує", – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що європейське і міжнародне співтовариство не мають права мовчати, як це було в 1939 році, коли змова тоталітарних режимів призвів до початку Другої світової війни та всіх наступних трагічних подій.

Робочий візит Зеленського до Республіки Польща president.gov.ua

"Польща і польський народ першими відчули на собі наслідки злочинної змови тоталітарних режимів. Це призвело до початку Другої світової війни і дозволив нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту. Сьогодні всім демократичним державам слід об'єднати свої зусилля. Європа і світ не мають права сьогодні мовчати, як це було в 1939 році, не мають права на байдужість і бездіяльність", – сказав він.

Зеленський висловив переконання, що тільки згуртованість міжнародного співтовариства дозволити дати відсіч будь-якої агресії і вберегти людство від нових страждань.

Президент України заявив, що всі держави світу повинні сказати "ні" тоталітарним ідеологіям, ксенофобії, агресії, репресіям, будь-яких проявів ненависті і нетерпимості.

Робочий візит Зеленського до Республіки Польща president.gov.ua

Робочий візит Зеленського до Республіки Польща president.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, недавно в Росії зробили важливу заяву про нову зустріч Зеленського з Путіним. Це сталося після того, як їм "не вдалося переговорити" під час візиту до Ізраїлю.

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