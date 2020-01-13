"Ні, не вірю!" Зеркаль різко відмовилася повернутися до Зеленського

Колишня заступниця глави МЗС Олена Зеркаль не повернеться працювати в дипломатичне відомство за каденції президента Володимира Зеленського.

Про це Зеркаль розповіла в інтерв'ю "Гордону", зазначивши, що "поставила в цьому питанні три крапки".

На питання, чи повернулася б вона в МЗС у разі особистого прохання Зеленського, вона відповіла: "Ні, вже ні. Знаєте, як за Станіславським: не вірю".

За словами дипломатки, принципова різниця в роботі нинішнього Міністерства закордонних справ полягає у "відсутності вироблення тактики".

Зеркаль заявила, що Україна повинна бути більш "зрозумілою" для своїх союзників, щоб ефективно налагоджувати комунікації.

Володимир Зеленський і Олена Зеркаль

Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеркаль дорікнула Зеленському тим, що президент нібито надає перевагу "відданим людям", а не професіоналам.

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