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13 січня • оновлено в 13:11
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"Ні, не вірю!" Зеркаль різко відмовилася повернутися до Зеленського

26.7т
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Колишня заступниця глави МЗС Олена Зеркаль не повернеться працювати в дипломатичне відомство за каденції президента Володимира Зеленського.

Про це Зеркаль розповіла в інтерв'ю "Гордону", зазначивши, що "поставила в цьому питанні три крапки".

На питання, чи повернулася б вона в МЗС у разі особистого прохання Зеленського, вона відповіла: "Ні, вже ні. Знаєте, як за Станіславським: не вірю".

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За словами дипломатки, принципова різниця в роботі нинішнього Міністерства закордонних справ полягає у "відсутності вироблення тактики".

Зеркаль заявила, що Україна повинна бути більш "зрозумілою" для своїх союзників, щоб ефективно налагоджувати комунікації.

Володимир Зеленський і Олена Зеркаль

Володимир Зеленський і Олена Зеркаль

Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеркаль дорікнула Зеленському тим, що президент нібито надає перевагу "відданим людям", а не професіоналам.

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Володимир Зеленський Олена Зеркаль
Місце
Україна
Тег
Міністерство закордонних справ України
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Ей кто то предложил вернуться? Очередное петеботянское дерьмо на сайте.
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0
1
Tomas Fan
Tomas Fan
Кунилин й Клизmахoхoл, бились головой об стол. Как Московские холопы, стуча пальцами о кнопы. Потому что с непривычки, проe*бaли методичку. Й чтобы не свернуть с пути, выceр гнусный донести, прогинались как халдеи пред Кремлевской гоноpeeй.
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3
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А что, Зеленский её звал назад?
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