Незважаючи на протести Росії: активіст розповів, звідки в космосі зірка "Putin-Hu*lo!"

Росія спробувала оскаржити рішення астрономів назвати одне з космічних тіл "Putin-Huilo!" на честь президента РФ Володимира Путіна, але отримала відмову.

Про це в ефірі ObozTV розповів один з авторів ініціативи щодо перейменування, український громадський і політичний діяч Андрій Юсов.

"Було таке. Це абсолютно серйозно, документи отримані. Є саме така зірка, названа на честь "української народної пісні" – це так було сформульовано", – розповів Юсов.

"Це американська наукова асоціація, офіційний реєстр. Асоціація збирає благодійні пожертви на розвиток науки, натомість у своєму реєстрі називають зірки. Була група активістів, які так назвали одну з зірок", – пояснив він.

За словами активіста, росіяни намагалися оскаржити рішення, видання "Московський комсомолець" писало офіційні запити в асоціацію.

"Американські колеги відповіли, що у нас цензури немає, ми не Росія, ми отримали гроші на розвиток американської науки і в обмін внесли до реєстру зірку з такою назвою. Якщо вам не подобається, назвіть свою зірку по-іншому. З тих пір це не тільки пісня, не тільки мем і футбольна кричалка, а й зірка на небосхилі", – зазначив Юсов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2014 році в далекому космосі, між сузір'ями Лебедя і Ліри було зареєстровано небесне тіло з крамольною для російського вуха назвою "Putin-Huilo!".

Найменування було надано на прохання одеських активістів на честь кричалки футбольних фанатів "Путін-Ху*ло!"

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