Неточність екзитполів може скласти до 35% – ЗМІ

Екзитполи за результатами місцевих виборів в Україні можуть бути неточними на 30-35%.

Як повідомили Telegram-канали з посиланням на джерела в Офісі президента, це пов'язано з тим, що люди на виході з виборчих дільниць відмовлялися відповідати на опитування.

"Наше джерело в ОП розповіло, що зараз не варто вірити соціологічним опитуванням, так як 30% виборців відмовлялись відповідати за кого голосували. Більшість агентств найняті конкретними мерами або кандидатами", – пише "Резидент".

Як написав канал "Тінь на плетінь", це створить більше можливостей для фальсифікації підсумків виборів.

"Помилки сьогоднішніх екзит-полів може скласти від 30 до 35%. Люди не хочуть ділиться інформацією або дають неправдиві дані. До речі, тут є і зворотна сторона. На місцях легше буде фальсифікувати підсумки виборів", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 25 жовтня, відразу після закриття виборчих дільниць о 20:00 оприлюднений ряд екзитполів на місцевих виборах в Україні.

Опитування проводилися у Києві та інших великих містах країни.