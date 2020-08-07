Как долго будет @опа? Спросил вчера друг.
За последние 2 недели, наверное, это самый частый вопрос, который слышу. У людей нет определённости. От слова "совсем"
За 5 минут уточняющих вопросов мне удалось понять, что он имел в виду:
- На самом деле Никакой жопы у него нет. У него есть бизнес, он в плюсе. Но у него есть высокое чувству фрустрации. Это больше про ощущения.
- Природа фрустрации - несоответствие ожиданий и реальности. И отсутствие уверенности в будущем.
- Он надеялся на профессиональный менеджмент страной и рост экономики, рост своего Бизнеса, но получил хаос и полное отсутствие понимания куда власть ведёт страну.
- Он не видит профессиональных действий власти, ни в Кабмине, ни в офисе Президента, ни в Парламенте.
- Возможно, вопрос в коммуникациях. На один хороший шаг СМИ пишет о десяти одиозных поступках, раздувая зраду. И это усиливает ощущение, с которого начался диалог. Но он искренен в своих ощущениях.
Если кратко подытожить, что мы обсудили :
1. У руля страны почти нет профессионалов. Много случайных аматоров. Пусть даже хороших людей. Но это уже никого не радует.
2. У рулящих страной нет стратегии (что подтверждает предыдущий тезис), ни граждане ни бизнес не понимают куда нас всех ведут.
3. Рулящие хвастаются, что занимаются только тактикой, у них нет времени на стратегию.
И это приводит к тому, кто у всей страны нет долгосрочных планов. Все живут в сегодняшнем ощущении жопы и залатывания дыр.
4. Хаотичные решения властей только усиливают фрустрацию. И 1210, и непонятки с ФОПами и отсутствие понимания Налоговой реформы. Он уже боится лишь бы не было ещё хуже.
5. Власть у нас никогда не любили, но если бы она хотя бы коммуницировала и давала позитивные сигналы, ощущение жопы у народа было бы меньше. Т.е. проблема и с коммуникациями. Как всегда.
Что делать?
Если конечно есть желание исправить ситуацию)
1. Нужен четкий ответ, куда ведут страну ее Лидеры.
Какие приоритеты в развитии страны есть, чем мы будем и в чем конкурировать с другими странами.
Если кратко: нужна стратегия хотя бы на 10 лет (!)
2. Нужен профессиональный менеджмент.
Не для того, что бы показать новые лица непонятно для чего, а профессиональный антикризисный (!!!) менеджмент для достижения целей, определённых в стратегии, исходя из ситуации, в которой находится Страна.
3. Такой менеджмент не только может достигать цели, он может всей стране объяснить что и как он делает, что бы снять ощущение жопы.
Коммуникации - наше все)
4. Для найма такого уровня менеджмента нужны рыночные условия оплаты труда. Иначе о целях можно просто забыть.
К слову, начался отток профессионалов из набсоветов и руководства госкомпаний после популисткого сокращения зарплат. Все идёт в обратную сторону.
5. Ну и главное.
Нужно что бы у нашего президента, как в своё время в Грузии у Саакашвили был свой Бендукидзе. Хотя бы коллективный.
Иначе будем продолжать смотреть шоу, качество которого падает каждый день и ощущение жопы расширяет свою аудиторию))
P.S. Пофантазировали и пытались перейти к оптимистичным срокам прекращения ощущения жопы:
- Разработка стратегии может занять 3-5 месяцев (до конца года)
- Обновление штата госменеджеров (1-2 месяца)
- Обновление госинститутов для выполнения стратегии (ещё 2-3 мес)
- Уход от ощущения жопы, в таком случае, может быть со второй половины 2021 года.
Качество шоу резко вырастет)
Если, конечно, режиссеры этого захотят)
А Вы что думаете, уйдёт ли у украинцев это ощущение хотя бы в следующем году? И что для этого должно произойти?))
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