Как долго будет @опа? Спросил вчера друг.

За последние 2 недели, наверное, это самый частый вопрос, который слышу. У людей нет определённости. От слова "совсем"

За 5 минут уточняющих вопросов мне удалось понять, что он имел в виду:

- На самом деле Никакой жопы у него нет. У него есть бизнес, он в плюсе. Но у него есть высокое чувству фрустрации. Это больше про ощущения.

- Природа фрустрации - несоответствие ожиданий и реальности. И отсутствие уверенности в будущем.

- Он надеялся на профессиональный менеджмент страной и рост экономики, рост своего Бизнеса, но получил хаос и полное отсутствие понимания куда власть ведёт страну.

- Он не видит профессиональных действий власти, ни в Кабмине, ни в офисе Президента, ни в Парламенте.

- Возможно, вопрос в коммуникациях. На один хороший шаг СМИ пишет о десяти одиозных поступках, раздувая зраду. И это усиливает ощущение, с которого начался диалог. Но он искренен в своих ощущениях.

Если кратко подытожить, что мы обсудили :

1. У руля страны почти нет профессионалов. Много случайных аматоров. Пусть даже хороших людей. Но это уже никого не радует.

2. У рулящих страной нет стратегии (что подтверждает предыдущий тезис), ни граждане ни бизнес не понимают куда нас всех ведут.

3. Рулящие хвастаются, что занимаются только тактикой, у них нет времени на стратегию.

И это приводит к тому, кто у всей страны нет долгосрочных планов. Все живут в сегодняшнем ощущении жопы и залатывания дыр.

4. Хаотичные решения властей только усиливают фрустрацию. И 1210, и непонятки с ФОПами и отсутствие понимания Налоговой реформы. Он уже боится лишь бы не было ещё хуже.

5. Власть у нас никогда не любили, но если бы она хотя бы коммуницировала и давала позитивные сигналы, ощущение жопы у народа было бы меньше. Т.е. проблема и с коммуникациями. Как всегда.

Что делать?

Если конечно есть желание исправить ситуацию)

1. Нужен четкий ответ, куда ведут страну ее Лидеры.

Какие приоритеты в развитии страны есть, чем мы будем и в чем конкурировать с другими странами.

Если кратко: нужна стратегия хотя бы на 10 лет (!)

2. Нужен профессиональный менеджмент.

Не для того, что бы показать новые лица непонятно для чего, а профессиональный антикризисный (!!!) менеджмент для достижения целей, определённых в стратегии, исходя из ситуации, в которой находится Страна.

3. Такой менеджмент не только может достигать цели, он может всей стране объяснить что и как он делает, что бы снять ощущение жопы.

Коммуникации - наше все)

4. Для найма такого уровня менеджмента нужны рыночные условия оплаты труда. Иначе о целях можно просто забыть.

К слову, начался отток профессионалов из набсоветов и руководства госкомпаний после популисткого сокращения зарплат. Все идёт в обратную сторону.

5. Ну и главное.

Нужно что бы у нашего президента, как в своё время в Грузии у Саакашвили был свой Бендукидзе. Хотя бы коллективный.

Иначе будем продолжать смотреть шоу, качество которого падает каждый день и ощущение жопы расширяет свою аудиторию))

P.S. Пофантазировали и пытались перейти к оптимистичным срокам прекращения ощущения жопы:

- Разработка стратегии может занять 3-5 месяцев (до конца года)

- Обновление штата госменеджеров (1-2 месяца)

- Обновление госинститутов для выполнения стратегии (ещё 2-3 мес)

- Уход от ощущения жопы, в таком случае, может быть со второй половины 2021 года.

Качество шоу резко вырастет)

Если, конечно, режиссеры этого захотят)

А Вы что думаете, уйдёт ли у украинцев это ощущение хотя бы в следующем году? И что для этого должно произойти?))

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