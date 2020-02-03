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3 лютого • оновлено в 17:46
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"Нещасний": Шокін відповів на скандальну заяву Керрі

1.7т
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Колишній генеральний прокурор Віктор Шокін підтвердив, що Адміністрація президента США Барака Обами причетна до його відставки.

Про це він повідомив ТСН, коментуючи заяву колишнього держсекретаря Штатів Джона Керрі.

"Перш за все, я хочу його дуже сильно подякувати, Джона Керрі, тому що він в черговий раз сказав те, що я знаю давно. І про це дізнався весь світ. Він сказав про справжні обставини мого незаконного звільнення. Він підтвердив факт тиску на керівництво України з боку вищих посадових осіб США, зокрема, президента Барака Обами, усієї Адміністрації, послів та інших. На одного Шокіна стільки людей", – повідомив він.

Шокін вважає, що колишній віце-президент США Джозеф Байден використовував "всю міць президента США", щоб домогтися його відставки. При цьому, колишній глава ГПУ вважає, що заява Керрі пов'язано з імпічментом нинішнього глави Білого дому Дональда Трампа.

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"Інакше я не можу трактувати. І останній момент, хотів би звернути увагу на те, хто працював у справі про Burisma, то там буде і пасинок, і Керрі. Вони (з пасинком – Ред.) прийшли разом, наскільки я пам'ятаю, Хантера Байдена привів саме Девон Арчер. Мене обурив той факт його цинізму, Байден взяв всіх умовив якимось чином, я думаю, що це особисто Байден, і так на одного нещасного Шокіна навалився вся Адміністрація США", – підсумував він.

Також Шокін додав, що готовий поїхати в США, щоб дати свідчення у цій справі.

Керрі і Шокін

Керрі і Шокін

Як повідомляв OBOZREVATEL, що ексдержсекретар США Джон Керрі заявив, що колишній генеральний прокурор Віктор Шокін повинен був покинути свою посаду, щоб "Україна вижила".

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Джо Байден Дональд Трамп Джон Керрі Віктор Шокін Барак Обама
Місце
Україна
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россия москва
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