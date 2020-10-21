Перевіряла газові лічильники і захищала "ДНР": що відомо про "слугу" Грищенко, яка проти другого туру виборів

Президентська партія "Слуга народу" вирішила зірвати другий тур місцевих виборів в Україні, "прикриваючись" карантином через пандемію. Ініціаторкою законопроєкту стала Тетяна Грищенко – нардепка, яка пройшла в Раду, не маючи вищої освіти. Є інформація, що колись вона нібито працювала домробітницею у регіонала, перевіряла газові лічильники, а ще, балотуючись на виборах у 2019-му, заступилася за терористів на Донбасі, засумнівавшись, що вони сепаратисти.

Що цікаво, не тільки через це нинішня членкиня Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики, "слуга"-мажоритарниця доволі скандальна в своєму виборчому окрузі №66 на Житомирщині. Зокрема й у рідному містечку Малин, де в липні цього року депутати міськради зажадали відкликати свою нардепку з ВРУ, тому що не задоволені її бездіяльністю і взагалі незгодні з політикою фракції "Слуга народу". OBOZREVATEL пропонує читачам детальніше дізнатися, хто така Тетяна Грищенко.

Факти з біографії нардепки

У 2019 році була обрана депутаткою Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга народу" за виборчим округом №66 (Житомирська область) як безпартійна. Членкиня однойменної фракції та Комітету з питань аграрної та земельної політики ВРУ. Секретарка групи з міжпарламентських зв’язків із Ісламською Республікою Пакистан, членкиня груп із міжпарламентських зв’язків з Італійською Республікою, Естонською Республікою, Грузією.

На президентських виборах 2019 року була у складі ОВК від Юрія Бойка, під час другого туру – голова ОВК №66 від Володимира Зеленського.

З 2018 року – членкиня ГО "Свічадо". Працювала контролеркою природного газу в Малинському Управлінні експлуатації Газового господарства.

У 2011-2016 роках працювала в Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малинського району.

На місцевих виборах 2015 року була секретаркою територіальної комісії від партії "Опозиційний блок". На позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року також була у складі ОВК, суб’єкт подання кандидатури – "Партія регіонів".

На виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року була секретаркою ОВК від партії "Зелена планета". На виборах президента України 2010 року – членкинею ОВК від кандидата Василя Противсіх.

Закінчила Малинський лісотехнічний коледж за спеціальністю "Бухгалтер".

Працювала нянею у багатих людей і не платила податки

Перед виборами до Верховної Ради в липні 2019-го, спілкуючись із журналістами, тоді ще кандидатка від "Слуги народу" Тетяна Грищенко спершу збрехала, що останні три роки була безробітною. Правда, під час розмови їй все ж довелося зізнатися, що вона працювала нянею у багатих людей. Однак податки жінка не платила. І від відповіді на запитання, чи вважає це нормальним, кандидатка в парламентарі ухилилася.

Примітно, що в першому турі президентських виборів Грищенко підтримувала політсилу Віктора Медведчука "Опозиційна платформа – За життя". Однак у другому турі вона перекинулася до партії чинного президента Володимира Зеленського "Слуга народу".

Крім того, за даними "Антикору", Грищенко багато років співпрацювала спочатку з "Партією регіонів", а потім і з "Опозиційним блоком".

Заступилася за терористів: "А вони сепаратисти?"

У вже згаданому інтерв’ю на той момент ще кандидатка в "слуги народу" Тетяна Грищенко засумнівалася в тому, що на Донбасі проти української армії воюють терористи.

Зокрема, репортер запитав у потенційної парламентарки, як вона бачить подальше вирішення проблеми окупованих територій Донецької і Луганської областей і що робити з колаборантами. Адже після повернення ОРДЛО там залишаться люди, які підтримували російських окупантів і воювали на їхньому боці.

"З людьми? А вони сепаратисти? Ви дійсно знаєте, що вони воювали з українцями?" – з посмішкою відповіла Грищенко.

Зв’язки із екснардепом Журавським

У квітні 2020-го журналіст Дмитро Гордон оприлюднив делікатні подробиці стосунків попереднього нардепа від Малинського виборчого округу на Житомирщині Віталія Журавського та нинішньої нардепки від цього округу Тетяни Грищенко. Зокрема, він зазначив, що раніше "слуга" працювала у Журавського домробітницею, а коли сама пройшла до парламенту – запропонувала помінятися ролями.

"Журавський – досвідчений управлінець, мій друг, який уже був народним депутатом, доктор наук, професор, академік. Абсолютно підготовлена до державної діяльності людина. Його перемогла дівчина від "Слуги народу". Вона влаштувалася до нього домробітницею, але оскільки погано прибирала, він її звільнив. Пропрацювала в нього кілька тижнів. Вона виграла вибори з великою перевагою тільки тому, що йшла від "Слуги народу". Але це не кінець історії. Після перемоги вона до нього звернулася і сказала: "Ви не хочете попрацювати в мене помічником?" Вона готова до державної роботи, вона взагалі розуміє, що це таке? Скільки можна куховарок допускати до управління державою? Україна тоне! І ці куховарки просто свердлять дірки в кораблі, щоб його затопило до чортової матері", – обурився Гордон.

Сам Журавський згодом підтвердив слова журналіста, що Грищенко до обрання в парламент працювала у нього.

"Погано прибирала, тому я відмовився від послуг цієї людини. Роботи як депутата теж нуль, на окрузі не з'являється, офіс не відкрила, людям не допомагає. Депутат нульовий. Якщо б вона не йшла від "Слуги народу" – її б ніхто не вибрав", – заявив колишній депутат у коментарі каналу "Україна 24".

Чому "слугою" так незадоволені в 66-му окрузі

Влітку 2020-го депутати міськради Малина, що на Житомирщині заявили, що хочуть відкликати свою депутатку-мажоритарницю Тетяну Грищенко з Верховної Ради, тому що незгодні з політикою її фракції "Слуга народу". Відповідне рішення було ухвалено на засіданні 3 липня.

Причиною такої незгоди з діяльністю депутатки стала можлива ліквідація Малинського району в рамках адміністративно-територіальної реформи уряду Дениса Шмигаля. Малинські депутати були переконані, що саме монобільшість і президент Володимир Зеленський несуть відповідальність за рішення Кабміну.

"Погодити проведення опитування зі збором підписів на предмет виконання депутатських обовʼязків народним депутатом Грищенко Тетяною Миколаївною, обраної у 66 виборчому окрузі з центром у м. Малин щодо дбання про благо України і добробут українського народу, захист інтересів виборців і держави; доручити юридичному відділу виконавчого комітету Малинської міської ради вивчити питання про можливість і підстави відкликання народного депутата за народною ініціативою", – йшлося в рішенні Малинської міськради.

Зазначимо, що в результаті Малинщину як район ліквідували, і тепер вона увійшла до складу сусіднього, Коростенського району, як Малинська об’єднана територіальна громада.

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