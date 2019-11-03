"Ненавидів її!" Спливли несподівані дані про ставлення Трампа до України

Президент США Дональд Трамп з перших днів на своєму посту негативно ставився до української влади і країни загалом.

Причина цього криється в підозрах України у співпраці з Демократичною партією США і Гілларі Клінтон зокрема. Про це з посиланням на трьох наближених до Трампа джерел пише Washington Post.

З моменту запуску процедури імпічменту Трампа близько дюжини свідків давали свідчення щодо його "непримиренної ненависті" до України, яку він відчував у перші дні своєї роботи в Білому домі.

"Ми ніколи не могли цього зрозуміти. Були звинувачення в тому, що вони (влада України. – Ред.) якимось чином працювали з кампанією Клінтон. Були звинувачення, що вони заподіяли йому цим біль. Він просто ненавидів Україну", – поділилося близьке до американського президента джерело.

Зеленський і Трамп колаж

За його словами, ворожість Трампа стосовно України досягла таких масштабів, що його радники прийшли до висновку, що єдиним способом подолання її є організація зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Офіційно ці свідчення в Білому домі не прокоментували.

Як писав OBOZREVATEL:

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