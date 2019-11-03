"Ненавидів її!" Спливли несподівані дані про ставлення Трампа до України

Президент США Дональд Трамп з перших днів на своєму посту негативно ставився до української влади і країни загалом.
Причина цього криється в підозрах України у співпраці з Демократичною партією США і Гілларі Клінтон зокрема. Про це з посиланням на трьох наближених до Трампа джерел пише Washington Post.
З моменту запуску процедури імпічменту Трампа близько дюжини свідків давали свідчення щодо його "непримиренної ненависті" до України, яку він відчував у перші дні своєї роботи в Білому домі.
"Ми ніколи не могли цього зрозуміти. Були звинувачення в тому, що вони (влада України. – Ред.) якимось чином працювали з кампанією Клінтон. Були звинувачення, що вони заподіяли йому цим біль. Він просто ненавидів Україну", – поділилося близьке до американського президента джерело.
Зеленський і Трамп
колаж
За його словами, ворожість Трампа стосовно України досягла таких масштабів, що його радники прийшли до висновку, що єдиним способом подолання її є організація зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Офіційно ці свідчення в Білому домі не прокоментували.
Як писав OBOZREVATEL:
У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та привів до початку процедури імпічменту в американців.
Імпічмент Трампа підтримала його колишній опонент на виборах в 2016 році Гіларі Клінтон, заявивши, що президент "зрадив США".
Також колишній віцепрезидент Штатів Джо Байден відповів на скандал навколо Трампа і Зеленського.
Стало відомо, що Співробітник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.
23 жовтня конгресмени від Республіканської партії зірвали виступ представниці Пентагону, яка прийшла свідчити у справі про імпічмент. Розгорілася суперечка, яка переросла в зіткнення, довелося викликати поліцію.
Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у межах процедури імпічменту американського президента Дональда Трампа.
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