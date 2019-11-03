Головна Новини
3 листопада • оновлено в 10:39
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Ненавидів її!" Спливли несподівані дані про ставлення Трампа до України

11т Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп з перших днів на своєму посту негативно ставився до української влади і країни загалом.

Причина цього криється в підозрах України у співпраці з Демократичною партією США і Гілларі Клінтон зокрема. Про це з посиланням на трьох наближених до Трампа джерел пише Washington Post.

З моменту запуску процедури імпічменту Трампа близько дюжини свідків давали свідчення щодо його "непримиренної ненависті" до України, яку він відчував у перші дні своєї роботи в Білому домі.

"Ми ніколи не могли цього зрозуміти. Були звинувачення в тому, що вони (влада України. – Ред.) якимось чином працювали з кампанією Клінтон. Були звинувачення, що вони заподіяли йому цим біль. Він просто ненавидів Україну", – поділилося близьке до американського президента джерело.

Зеленський і Трамп

Зеленський і Трамп

колаж

Новини
"Втрутилися інші люди!" Став відомий ще один скандальний нюанс про зустріч Зеленського з Трампом

За його словами, ворожість Трампа стосовно України досягла таких масштабів, що його радники прийшли до висновку, що єдиним способом подолання її є організація зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Офіційно ці свідчення в Білому домі не прокоментували.

Як писав OBOZREVATEL:

  • У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та привів до початку процедури імпічменту в американців.

  • Імпічмент Трампа підтримала його колишній опонент на виборах в 2016 році Гіларі Клінтон, заявивши, що президент "зрадив США".

  • Також колишній віцепрезидент Штатів Джо Байден відповів на скандал навколо Трампа і Зеленського.

  • Стало відомо, що Співробітник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.

  • 23 жовтня конгресмени від Республіканської партії зірвали виступ представниці Пентагону, яка прийшла свідчити у справі про імпічмент. Розгорілася суперечка, яка переросла в зіткнення, довелося викликати поліцію.

  • Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у межах процедури імпічменту американського президента Дональда Трампа.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США
Поділитися у Facebook
17
Коментарі
25
40
Смішно
7
Цікаво
18
Сумно
11
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
васильевич василий
васильевич василий
Трамп ( Данила Трампов ) когда звонил Зеленскому материл его на чистом русском языке .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
все разведчики США считают Трампа агентом Путина!-источник
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
васильевич василий
васильевич василий
Кожедуб ruslan, а ты не считаешь что ли?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Syrian Sergey
Syrian Sergey
А за что любить грязную нищуую вонючую украину? Её пользуют как дешевую проститутку, не более.
Показать комментарий полностью
Ответить
8
1

Блоги / думки

ads pixel